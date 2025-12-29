تمت إعادة تسمية هذه الأغنية رقم 1 لباري مانيلو بسبب أغنية رائعة لموسيقى الروك في السبعينيات

حققت شركة Looking Glass نجاحًا كبيرًا واحدًا فقط – وهي الأغنية التي احتلت المرتبة الأولى في الرسم البياني لعام 1972، “براندي (أنت فتاة جميلة).” لكن فرقة البوب-روك المتناغمة بشكل كبير أحدثت تأثيرًا بعد أكثر من عامين عندما اضطر نجم مغني في طور التكوين إلى تغيير عنوان أغنيته التي كان من الممكن أن تلقى استحسانًا. كان هذا المسار الخاص بـ Looking Glass شائعًا جدًا.

بين عامي 1974 و1979، وصل باري مانيلو إلى المراكز العشرين الأولى ما يقرب من 20 مرة بسلسلة من كلاسيكيات موسيقى الروك الناعمة الغنائية اللطيفة والسلسة للغاية. وصل عدد قليل منهم إلى المركز الأول، بما في ذلك “Mandy”، أول أغنية ناجحة لمانيلو على الإطلاق. بينما قام أيضًا بتأليف أو شارك في تأليف العديد من تسجيلاته الأكثر شهرة، لم يكن هذا هو الحال بالنسبة لأغنية “Mandy” – فقد كانت عبارة عن غلاف لأغنية “Brandy”، وهي أغنية حققت نجاحًا طفيفًا في الولايات المتحدة وحققت نجاحًا في المملكة المتحدة للمغني وكاتب الأغاني سكوت إنجليش، وهي أغنية رائعة لم تكن تعلم أنها توفيت. انتهى الأمر بالأصل والغلاف إلى أن يكونا أغانٍ مختلفة إلى حد كبير.