تمت إعادة تسمية هذه الأغنية رقم 1 لباري مانيلو بسبب أغنية رائعة لموسيقى الروك في السبعينيات

حققت شركة Looking Glass نجاحًا كبيرًا واحدًا فقط – وهي الأغنية التي احتلت المرتبة الأولى في الرسم البياني لعام 1972، “براندي (أنت فتاة جميلة).” لكن فرقة البوب-روك المتناغمة بشكل كبير أحدثت تأثيرًا بعد أكثر من عامين عندما اضطر نجم مغني في طور التكوين إلى تغيير عنوان أغنيته التي كان من الممكن أن تلقى استحسانًا. كان هذا المسار الخاص بـ Looking Glass شائعًا جدًا.
بين عامي 1974 و1979، وصل باري مانيلو إلى المراكز العشرين الأولى ما يقرب من 20 مرة بسلسلة من كلاسيكيات موسيقى الروك الناعمة الغنائية اللطيفة والسلسة للغاية. وصل عدد قليل منهم إلى المركز الأول، بما في ذلك “Mandy”، أول أغنية ناجحة لمانيلو على الإطلاق. بينما قام أيضًا بتأليف أو شارك في تأليف العديد من تسجيلاته الأكثر شهرة، لم يكن هذا هو الحال بالنسبة لأغنية “Mandy” – فقد كانت عبارة عن غلاف لأغنية “Brandy”، وهي أغنية حققت نجاحًا طفيفًا في الولايات المتحدة وحققت نجاحًا في المملكة المتحدة للمغني وكاتب الأغاني سكوت إنجليش، وهي أغنية رائعة لم تكن تعلم أنها توفيت. انتهى الأمر بالأصل والغلاف إلى أن يكونا أغانٍ مختلفة إلى حد كبير.
Manilow’s Mandy ليس هو نفسه براندي Looking Glass
في عام 1974، تولى كلايف ديفيس، المخضرم في صناعة الموسيقى، إدارة شركة Arista Records الجديدة تمامًا، وسعى شخصيًا إلى إطلاق مسيرة Barry Manilow المهنية، متطلعًا إلى مطابقة الفنان مع الأغاني المناسبة. اعتقد ديفيس أنه وجد النغمة المناسبة لمانيلو، وبينما كان الفنان يسجل ألبومه الأول، أرسل أغنية “ماندي” لسكوت إنجليش. المسار، رقم 91 الذي تم ضربه في أوائل عام 1972، استخدم أسلوب موسيقى الروك أند رول الذي لم يهتم به مانيلو، لذلك أعاد صياغته، وأبطأه، وحوله إلى أغنية بيانو مدفوعة عاطفيًا. لقد أحب الأغنية أكثر قليلاً في تلك المرحلة، لكنه فعل ذلك فقط لإرضاء ديفيس.
تغيير كبير آخر أجراه مانيلو وديفيز: تبديل الاسم. تم تسجيل الأغنية الإنجليزية في الأصل وإصدارها باسم “براندي”. مرة أخرى في عام 1972، ترأست فرقة الروك نيوجيرسي Looking Glass قائمة Hot 100 لمدة أسبوع بأغنية “براندي (أنت فتاة جميلة).” مع استمرار تلك الأغنية في أذهان المستمعين، قرر ديفيس تبديل الموضوع الفخري للأغنية لتجنب أي ارتباك عام. وهكذا، أصبحت أغنية “براندي” “ماندي”، وأصبحت أغنية فاشلة في السبعينيات وتحولت إلى نجاح ساحق، وذلك بفضل مانيلو، حيث وصلت إلى المرتبة الأولى في عام 1975.