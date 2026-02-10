تمت تسمية ألبوم Smash Hit Wonderwall لعام 1995 من Oasis على اسم ألبوم Classic Rock Icon

تم وصف الفرقة الإنجليزية ذات الشعبية الكبيرة Oasis بالفعل بأنها رد التسعينيات على فرقة البيتلز، وقد انطلقت في الولايات المتحدة في عام 1996 مع أغنية “Wonderwall” (التي كرهت المجموعة العزف عليها لفترة من الوقت). عنوان الأغنية هو مرجع غامض لفريق البيتلز، وكانت هذه هي المرة الأولى والوحيدة التي وصلت فيها أغنية Oasis إلى قائمة أفضل 10 أغاني في أمريكا. أغنية الحب الحزينة كتبها نويل غالاغر وغناها زميل الفرقة والأخ ليام، وهي من ألبوم عام 1995 “(ما هي القصة) Morning Glory؟” يتم تشغيل المسار أولاً بواسطة الجيتار الصوتي حتى يتم تشغيل جميع الآلات الأخرى وقسم الأوتار، مما يحول كل شيء إلى نشيد حب متحرك يحافظ على تفوقه في البوب ​​البريطاني.

مع النجاح الهائل الذي حققته “Wonderwall” مما بدا أنها الفرقة الجديدة الأكثر إثارة في العقد، كان على المعجبين أن يتساءلوا: ما هو “Wonderwall” على أي حال؟ لم يتم شرح ذلك حقًا في كلمات الأغاني، بخلاف عائلة غالاغر أن الحبيب هو “الجدار العجيب” الشخصي الذي يوفر الخلاص. ومن المثير للاهتمام أن Oasis حصلت على الاسم من ألبوم غير معروف سجله جورج هاريسون من فرقة البيتلز في الأيام الأخيرة لتلك الفرقة في أواخر الستينيات.