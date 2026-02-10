تمت تسمية ألبوم Smash Hit Wonderwall لعام 1995 من Oasis على اسم ألبوم Classic Rock Icon

تم وصف الفرقة الإنجليزية ذات الشعبية الكبيرة Oasis بالفعل بأنها رد التسعينيات على فرقة البيتلز، وقد انطلقت في الولايات المتحدة في عام 1996 مع أغنية “Wonderwall” (التي كرهت المجموعة العزف عليها لفترة من الوقت). عنوان الأغنية هو مرجع غامض لفريق البيتلز، وكانت هذه هي المرة الأولى والوحيدة التي وصلت فيها أغنية Oasis إلى قائمة أفضل 10 أغاني في أمريكا. أغنية الحب الحزينة كتبها نويل غالاغر وغناها زميل الفرقة والأخ ليام، وهي من ألبوم عام 1995 “(ما هي القصة) Morning Glory؟” يتم تشغيل المسار أولاً بواسطة الجيتار الصوتي حتى يتم تشغيل جميع الآلات الأخرى وقسم الأوتار، مما يحول كل شيء إلى نشيد حب متحرك يحافظ على تفوقه في البوب البريطاني.
مع النجاح الهائل الذي حققته “Wonderwall” مما بدا أنها الفرقة الجديدة الأكثر إثارة في العقد، كان على المعجبين أن يتساءلوا: ما هو “Wonderwall” على أي حال؟ لم يتم شرح ذلك حقًا في كلمات الأغاني، بخلاف عائلة غالاغر أن الحبيب هو “الجدار العجيب” الشخصي الذي يوفر الخلاص. ومن المثير للاهتمام أن Oasis حصلت على الاسم من ألبوم غير معروف سجله جورج هاريسون من فرقة البيتلز في الأيام الأخيرة لتلك الفرقة في أواخر الستينيات.
كتب جورج هاريسون عن الجدار العجيب قبل أن تفعله الواحة
الوقت الذي قضاه جورج هاريسون مع فرقة البيتلز جعله محبطًا، وفي عام 1968، أصبح أول عضو في المجموعة يسجل رقمًا قياسيًا منفردًا. أصبح هاريسون مهتمًا بالموسيقى الهندية التقليدية، والتي قدمها إلى فرقة البيتلز عبر السيتار على أغاني مثل “غدًا لا يعرف أبدًا” و”بداخلك بدونك”. سُمح له باستكشاف مثل هذه المواضيع بعمق أكبر في مساعيه الفردية، وهي النتيجة التجريبية للغاية للفيلم الفني “Wonderwall” لعام 1968، والذي صدر تحت اسم “Wonderwall Music”. تصادف أن النقرة تتضمن أيضًا شخصية تدعى Penny Lane – تشترك في هذا العنوان مع أغنية في ألبوم The Beatles لعام 1967 “Magical Mystery Tour”.
انتقل سريعًا إلى عام 1995، عندما كانت Oasis تسجل ألبومها الثاني، ويُزعم أن نويل غالاغر كتب أغنية حب لصديقته في ذلك الوقت، ميج ماثيوز، التي كانت تشعر باليأس. “الشعور هو أنه لم يكن هناك أي فائدة من شعورها بالإحباط، وعليها أن ترتب حياتي من أجلي لأنني في أجزاء صغيرة نصف الوقت،” قال لـ NME (عبر “Oasis: Supersonic Supernova”). (قال لاحقًا إن الأغنية كانت في الواقع تدور حول “صديق وهمي” وفقًا لصحيفة ديلي ميرور.) في البداية، غيّر غالاغر الاسم إلى “Wishing Stone” إلى “Wonderwall” المأخوذ من ألبوم Harrison، لكنه غير متأكد من السبب بالضبط. قال لمجلة رولينج ستون في عام 1996: “أنا كسول. أنا لست جون لينون. أنا لا أحاول أن أقول أي شيء. في بعض الأحيان لا تهتم بمحاولة جعل الكلمات منطقية.”