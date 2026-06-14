تمت معاقبة المراوغين بجولة قبيحة أخرى في الخسارة أمام وايت سوكس

شيكاغو – لقد طور فريق دودجرز عادة سيئة خلال الأسبوع الماضي.

وفي يوم الأحد، في خسارة 6-4 أمام وايت سوكس، كلفهم ذلك خسارتهم الأولى في السلسلة منذ أكثر من شهر.

بدخول الشوط السادس في Rate Field بفارق شوط واحد، بدا أن فريق Dodgers يتحكم بأمان. لم يسجل هجومهم منذ شوط فريدي فريمان على أرضه في الشوط الأول. لكن Emmet Sheehan كان خاليًا من العيوب تقريبًا خلال خمس جولات بضربة واحدة وثماني ضربات.

للأسف، كما كان الحال مؤخرًا، لم يتمكن آل دودجرز من العثور على إجابة بمجرد أن بدأت الأمور تتفاقم.

في جولة مكونة من ستة أشواط متضمنة ثلاث أشواط قوية على أرضه، شاهد فريق دودجرز خصمًا يضع أحدث رقم ملتوي على لوحة النتائج.

كانت هذه هي المرة الخامسة في آخر سبع مباريات التي سمحوا فيها بأربعة أشواط على الأقل في الشوط الواحد. كانت هذه هي المرة الرابعة من بين تلك المباريات الخمس التي لم يتمكنوا فيها من حشد الفوز وإنقاذه.

بدأ الانهيار الداخلي مع شيهان، التي تخلت عن تقدمها على أرضها أمام سام أنتوناتشي على كرة سريعة عالية 0-2 لم تتسلق السلم بدرجة كافية. بعد ذلك بضربتين، تم طرده من المباراة بعد ثنائية RBI من Andrew Benintendi. بعد ذلك، بمجرد عودته إلى المخبأ، شاهد بديله، جاك دراير، وهو يتنازل عن هوميروس ثنائي الشوط لكولسون مونتغمري.

سيتخلى Dreyer عن تسديدة أخرى من جولتين، هذه المرة لـ Chase Meidroth، قبل أن يسجل أخيرًا أول خروج من الشوط.

وبحلول الوقت الذي انتهى فيه كل شيء، كان فريق دودجرز قد ذهب بعيدًا جدًا من أجل العودة – حيث تغلب على جولتين بعد تسجيله في كل من الأدوار الثلاثة الأخيرة، لكنه أنهى المباراة بجولات التعادل على القاعدة.

ماذا يعني

تمامًا كما حدث في ليلة الجمعة (عندما فاز White Sox على خلفية المركز الخامس من سبع أشواط)، وليلة الأربعاء (عندما عاد القراصنة بخمسة أشواط ثامنة) ويوم الأحد الماضي (عندما انسحب الملائكة بعيدًا بستة نقاط في المركز السابع)، استسلم دودجرز في ظل عدم القدرة على الحد من البزاقة أو احتواء الضرر، مع ظهور شجار كبير مؤخرًا مرة أخرى.

تركت الخسارة فريق دودجرز (45-27) مع رقم قياسي قدره 0.500 في هذه الرحلة البرية بين بيتسبرغ وشيكاغو، وكانت أول هزيمة لهم منذ قدوم فريق Braves متصدر MLB إلى لوس أنجلوس في أوائل مايو.

كان وايت سوكس (38-32) المبتدئ والمركز الأول خصمًا صعبًا بشكل غير متوقع، حيث أشاد مدربو دودجرز مرارًا وتكرارًا بطاقتهم وروحهم الرياضية هذا الأسبوع.

ومع ذلك، كان من المفترض أن تكون مباراة الأحد قابلة للفوز. بدلاً من ذلك، عاد الأداء الهجومي الهادئ للفريق ليطاردهم عندما انسحب فريق White Sox.

من هو المثير

سيتم تذكر عطلة نهاية الأسبوع لـ Mookie Betts بسبب الخطأ المثالي الذي ارتكبه يوم السبت.

ولكن على اللوحة، أظهر الشجار القصير أخيرًا بعض الحياة، بعد أداء ثلاثي الضربات يوم السبت مع ضربتين أخريين – بما في ذلك هوميروس في الشوط الثامن – في خسارة يوم الأحد.

ونتيجة لذلك، رفع بيتس معدل ضرباته إلى 0.204، وهي المرة الأولى منذ عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية للموسم التي أنهى فيها يومًا محققًا أكثر من 0.200 علامة.

من ليس كذلك

بعد موسم مبتدئ واعد في عام 2025، وشهرين قويين لافتتاح هذه الحملة، لم يكن شهر يونيو مناسبًا لدراير، خاصة عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على الكرة في الحديقة.

مع زوج الكرات الطويلة يوم الأحد، سمح دراير الآن بخمسة أشواط على أرضه في سبع مباريات هذا الشهر.

وقد أدى ذلك إلى مضاعفة ERA الخاص به تقريبًا خلال الموسم، من 2.08 في نهاية مايو إلى 3.77 بعد الانهيار الذي حدث يوم الأحد.

وقد جعله ذلك واحدًا من العديد من المذنبين في صراعات دودجرز الأخيرة، بعد أن دخلت الوحدة بالفعل يوم الأحد مع ثالث أعلى عصر في البطولات الكبرى خلال شهر يونيو.

التالي

يعود The Dodgers إلى المنزل يوم الاثنين لفتح سلسلة ضد فريق Rays. سيأخذ إريك لوير (2-5، 5.47 عصرًا) التلة المقابلة لصاحب اليد اليمنى نيك مارتينيز (6-2، 2.43 عصرًا).