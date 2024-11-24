تمرين الركبة البسيط الذي يمكن أن يحمي صحتك العامة بعد بلوغك سن الخمسين

يسقط واحد من كل أربعة بالغين فوق سن 65 عامًا كل عام، مما يجعله السبب الرئيسي للإصابة، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. على الرغم من أن السقوط قد يسبب بعض المطبات والكدمات لدى الشباب، إلا أن السقوط قد يكون مهددًا للحياة بين كبار السن. قد يعتقد الأشخاص في الخمسينيات من العمر أن خطر السقوط على بعد عقد أو عقدين من العمر، ولكن برنامج القوة والتوازن يمكنه الآن منع السقوط في وقت لاحق من الحياة.

أحد التمارين الجيدة بشكل خاص للوقاية من السقوط هو تمرين الركبة المرتفعة. قال الدكتور مايكل ماسي، المعالج الفيزيائي ومدرب القوة، في مقابلة مع مجلة هيلث دايجست: “هذا التمرين مكثف للقلب، ويرفع معدل ضربات القلب ويعزز القدرة على التحمل القلب والأوعية الدموية، مما يقوي القلب ويحسن الدورة الدموية”.

يعمل هذا التمرين أيضًا على بناء القوة وتحسين التوازن. إنه بالفعل تحدي لبعض الأشخاص أن يقفوا على ساق واحدة دون التمسك بشيء ما. أنت مطالب بإشراك قلبك والعضلات الصغيرة لقدميك لتثبيت نفسك. وقال ماسي: “إن إضافة الأوزان يزيد من الكثافة، مما يجعلها فعالة بشكل خاص لبناء كتلة العضلات أو الحفاظ عليها وكذلك زيادة كثافة المعادن في العظام”.