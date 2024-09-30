تمرين العضلة ذات الرأسين المشهور الذي يمكنه خفض ضغط الدم المرتفع بشكل طبيعي

يمكنك بسهولة القيام بتدريبات المقاومة المتساوية القياس كجزء من تمرين الذراع الأسبوعي. عليك فقط أن تفهم كيف يعمل تدريب المقاومة متساوي القياس في العمل للاستفادة من الفوائد الصحية المحتملة للتمرين. إحدى طرق فهم كيفية عملها هي مقارنتها بالتمارين الشائعة القائمة على الحركة. النظر في عناصر حليقة العضلة ذات الرأسين التقليدية، على سبيل المثال. أثناء التمرين، ستجبر عضلات العضلة ذات الرأسين على تغيير الأوضاع والأطوال عن طريق تقلص وتمديد عضلات ذراعك بشكل متكرر. عادةً ما تسمى حركات تحرير العقد هذه “ممثلين” لأنها تكرر نفس الحركة عدة مرات متتالية. يقع هذا النوع من التمارين ضمن فئة تدريبات المقاومة التقليدية (بدون الجانب متساوي القياس).

وكما هو موضح في دراسة نشرت عام 2021 في مجلة Sports، فإن تدريب المقاومة هو أسلوب لتحسين قوة العضلات وقدرتها على التحمل. ومع ذلك، لا يهدف تدريب المقاومة متساوي القياس إلى زيادة حجم العضلات عن طريق جعلها تعمل ضد ثقل موازن؛ إنه يهدف إلى إجبارهم على العمل ضد أنفسهم. أثناء تمرين تمرين المقاومة متساوي القياس، يمكنك رفع وزن كافٍ لتشغيل العضلة ذات الرأسين. بعد ذلك، بدلًا من السماح لذراعك بإسقاط الوزن على الفور، يمكنك تثبيت الوزن لعدة ثوانٍ. في هذه الحالة المنقبضة، ستعمل عضلاتك كمثبتات. لن تستمر في الحصول على هذا “الحرق” فحسب، بل من المحتمل أن تساعد في خفض مستويات ضغط الدم لديك أيضًا.

لا يقتصر الأمر على مجرد تركيز تدريب المقاومة متساوي القياس على العضلة ذات الرأسين أيضًا. تعتبر جميع أنواع تدريبات المقاومة متساوية القياس لعبة عادلة إذا كنت ترغب في تبديل تمرينك ومعالجة ارتفاع ضغط الدم في نفس الوقت. على سبيل المثال، قد ترغب في ممارسة تمارين قبضة اليد متساوية القياس. وفقًا لدراسة أجريت عام 2022 من Systematic Reviews، فإن البالغين الذين شاركوا بانتظام في تدريب قبضة اليد متساوي القياس شهدوا فوائد على مستوى ضغط الدم. أيضًا، تعتمد بعض فلسفات التمارين والتدريبات على العديد من الحركات على تدريب المقاومة متساوي القياس، بما في ذلك اليوجا. كما هو موضح من قبل Healthline، تقدم اليوغا الكثير من تمارين المقاومة المتساوية القياس التي يمكنك استكشافها.