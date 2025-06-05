تمرين اللوح الذي يمكن أن يستهدف الدهون البطن بشكل أسرع من الأجنحة

قد تكون إجراءات التمرين القديمة الخاصة بك قد تضمنت أتباعًا لا نهاية لها وأتباع مائل في محاولة لنحت قلبك. لكن من المحتمل أن تكون قد اكتشفت أن الألواح هي وسيلة أكثر ذكاءً وأكثر فاعلية لبناء القوة الأساسية. على عكس Crunches ، التي تشارك في المقام الأول في البطن المستقيمة (التي “ستة حزمة” العضلات) ، تقوم الألواح بتنشيط مجموعة واسعة من العضلات الأساسية ، وتحسين الاستقرار الشامل والتحمل.

ومع ذلك ، بغض النظر عن مدى قوة قلبك ، قد تظل تلك العضلات مخفية إذا كانت مغطاة بطبقة من الدهون. يمكنك تعزيز مجموعات العضلات المحددة ، لكن لا يمكنك اكتشاف الدهون في المناطق المستهدفة. للكشف عن تلك العضلات ، تحتاج إلى تعزيز معدل ضربات القلب وحرق السعرات الحرارية.

هذا هو المكان الذي تأتي فيه الاختلافات الديناميكية مثل صنابير الكتف. إن اللوح القياسي هو عقد متساوي القياس وقد لا ترفع معدل ضربات القلب من تلقاء نفسه. لكن إضافة صنابير الكتف يجبر جسمك على مقاومة الدوران والبقاء متوازناً أثناء دمج الحركات السريعة التي يتم التحكم فيها. هذا لا يتحدى جوهرك بشكل أكثر عمقًا فحسب ، بل يؤدي أيضًا إلى زيادة معدل ضربات القلب لمساعدتك على حرق المزيد من الدهون. عندما يتم دمجها مع اتباع نظام غذائي صحي و 30 دقيقة على الأقل من ممارسة التمارين المعتدلة في معظم الأيام ، يمكن أن تساعد هذه الأنواع من الحركات في التخلص من الدهون في البطن العنيدة.