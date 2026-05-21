تمزق أربطة الكاحل لكريس ريتشاردز هو كسارة محتملة لإصابة USMNT

لم تكن هذه أسوأ الأخبار التي يمكن للمنتخب الوطني الأمريكي للرجال أن يستحضرها. لكنها لم تكن بعيدة جدًا أيضًا.

بعد أن غاب قلب الدفاع كريس ريتشاردز عن جلسة تدريب كريستال بالاس يوم الخميس، أخبر المدير الفني أوليفر جلاسنر الصحفيين أن لاعب USMNT يعاني من “تمزق في أربطة كاحله” وهو “50/50” للعب في نهائي دوري المؤتمرات ضد رايو فاليكانو الأسبوع المقبل.

ورفض متحدث باسم الاتحاد الأمريكي التعليق على وضع ريتشاردز.

وأصيب ريتشاردز في كاحله في الشوط الثاني من مباراة بالاس التي تعادل فيها 2-2 مع برينتفورد خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكنه أنهى المباراة قبل أن يتم مساعدته خارج الملعب.

وباستثناء كريستيان بوليسيتش، فإن ريتشاردز هو اللاعب الذي لا تستطيع الولايات المتحدة أن تتحمل خسارته.

فهو ليس فقط قلب الدفاع الأمريكي الأكثر موثوقية، ولكن المركز ككل هو المركز الذي يفتقر فيه الفريق إلى العمق.

يُنظر إلى تيم ريام ومارك ماكنزي على أنهما اللاعبان الأكثر احتمالاً في التشكيلة الأساسية إلى جانب ريتشاردز إذا لعبت الولايات المتحدة بثلاثة لاعبين في الدفاع.

إذا لم يتمكن ريتشاردز من اللعب، فمن الممكن أن يكون أوستون ترستي أو مايلز روبنسون أو حتى تريستان بلاكمون.

في حين تمت مناقشة ضم نواهكاي بانكس بشكل مكثف مع دخول نافذة مارس، إلا أن قراره برفض الاستدعاء في تلك النافذة لإبقاء الخيار مفتوحًا للعب مع ألمانيا، إلى جانب الخروج من تشكيلة أوجسبورج، يبدو أنه يجعل إدراجه غير مرجح إلى حد كبير.

ريتشاردز، الذي سيجلس في المباراة الأخيرة من موسم الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد ضد أرسنال، لا يزال لديه الوقت في فريقه.

على الرغم من أنه سيتم تسمية القائمة الأمريكية يوم الثلاثاء المقبل، أي اليوم السابق للعب بالاس في نهائي دوري المؤتمرات، فإن المباراة الافتتاحية لكأس العالم لن تقام حتى 12 يونيو، مع المباريات الودية الودية في 31 أبريل و6 يونيو.