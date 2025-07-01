تمكن الفهود من إعادة توقيع براد مارشان ، آرون إكبراد بعد انتصار كأس ستانلي

أعاد الفهود توقيع اثنين من قطعهم الرئيسية من أحدث جولة في كأس ستانلي ، وتمكنوا من الضغط عليها تحت غطاء الراتب.

بمساعدة من عدم وجود ضريبة دخل ، قامت فلوريدا بإعادة توقيع المهاجم براد مارشان والدفاع آرون إيكبلاد يوم الاثنين ، أي قبل يوم من بداية وكالة NHL الحرة.

وقع مارشاند ، 37 عامًا ، عقدًا مدته ست سنوات بمتوسط ​​قيمة سنوية بقيمة 5.25 مليون دولار ، في حين حصل Ekblad ، 29 عامًا ، على عقد مدته ثماني سنوات مع AAV بقيمة 6.1 مليون دولار.

كان Ekblad ، الذي كان من المحتمل أن يكون قد يكون أكثر من ذلك في السوق المفتوحة ، هو الاختيار العام الأول من قبل الفهود في مسودة NHL 2014 وكان من الناحية القوية منذ ذلك الحين ، من الفائز بجائزة Calder Trophy إلى مساعدة الفريق على الفوز في كأس الكأس المتتالية وثلاثة مظاهر نهائية على التوالي.

يعد المخضرم الذي استمر 11 عامًا ، وهو كل النجوم مرتين ، أول مدافع من الفهود على الإطلاق يصل إلى 300 نقطة في حياته المهنية.

كان مارشاند أيضًا مع فريق واحد طوال حياته المهنية حتى تداوله Bruins خلال موسم 2024-25 إلى الفهود.

ذكرت The Athletic سابقًا أن Bruins كانت مهتمة بم الشمل مع Marchand إذا وصل إلى وكالة حرة ، وأن أوراق القيقب كانت خاطبًا محتملين.

كان مارشاند جزءًا من فريق Bruins الذي فاز بكأس ستانلي 2011 في عامه الثاني في الدوري.

وكان سببًا كبيرًا تمكن الفهود من تكرار هذا الموسم ، حيث حقق 10 أهداف و 10 تمريرات في 23 مباراة فاصلة.

تمكن الفهود أيضًا من إعادة توقيع سام بينيت ، الفائز بتوقيع Conn Smythe ، إلى صفقة مدتها ثماني سنوات بقيمة 64 مليون دولار.

عادت الفرقة معًا في جنوب فلوريدا ، ويمكن أن تكون سلالة في المستقبل القريب.