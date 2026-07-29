تميمة الدوري الصغير ترمي فوق أليك توماس على سكوتر

أعلنت مدينة سكرامنتو مؤخرًا أنها ستقدم دروسًا مجانية في السلامة على الدراجات الإلكترونية والسكوتر، وقد يكون من الحكمة أن يقوم فريق البيسبول Triple-A، Sacramento River Cats، بالتوقيع على التميمة الخاصة بهم، Dinger، نيابةً عنهم.

انتشر مقطع فيديو يوم الثلاثاء يظهر التميمة وهو يركب دراجة نارية في الملعب بين الأدوار ويصطدم بطريق الخطأ بلاعب أوكلاهوما سيتي كوميتس أليك توماس أثناء خروجه من المخبأ خلال مباراة يوم السبت.

كان يوم السبت هو يوم عيد الميلاد في يوليو في حديقة سوتر الصحية، والتي تعمل أيضًا كمنزل مؤقت لألعاب القوى في دوري البيسبول الرئيسي، وكان دينجر يرتدي قبعة سانتا ومعطفًا أثناء ركوب السكوتر على طول الجانب الأساسي الأول من الملعب.

عندما اقترب توماس من المخبأ، بدأ توماس، وهو احتمال لفريق دودجرز، في الركض إلى الملعب واصطدم الاثنان، واصطدم كل منهما بمربع آخر في الكتلة المركزية وأرسل كلاهما إلى الأرض.

ويمكن رؤية عامل الملعب وشخص من مخبأ كوميتس يركضان للاطمئنان عليهما قبل أن ينقطع المقطع.

يبدو أن توماس لم يخرج من المباراة في أي وقت يوم السبت بعد الاصطدام، وكان في التشكيلة يوم الثلاثاء عندما واجه فريق كوميتس فريق لاس فيجاس أفياتورز.

تم نشر الفيديو لأول مرة على Reddit قبل نشره على X وInstagram، حيث انتشر بسرعة كبيرة.