تم إدراج بات لافونتين في قاعة مشاهير سكان الجزيرة

وصل ذوبان الجليد الذي دام عقدًا من الزمن بين سكان الجزيرة وبات لافونتين إلى نهاية سعيدة وعاطفية يوم السبت.

تم إدخال لافونتين أخيرًا، بجدارة، في قاعة المشاهير وخاتم الشرف لسكان الجزيرة في حفل عاطفي قبل المباراة حيث كان معظم أفراد عائلته ينظرون إليه قبل بداية فوز سكان الجزيرة بركلات الترجيح على تامبا باي لايتنينغ.

اللاعب البالغ من العمر 60 عامًا، والذي لا يزال يعيش في لونج آيلاند ويدير أبطاله في مؤسسة الشجاعة بعد فترة طويلة من انتهاء مسيرته الكروية، تجاوز الثلاث دقائق المخصصة له من التحدث، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أنه كان لديه الكثير من الناس ليشكرهم.

لقد أصبح أيضًا عاطفيًا عندما تحدث عن أفراد عائلته الذين لم يتمكنوا من الحضور: صهره راندال مكوي وزوجته ماري بيث.

وقال إن مكوي توفي بسبب مرض التصلب الجانبي الضموري قبل أسبوع واحد فقط، بينما تعاني ماري بيث من مشاكل صحية.

أطلق عليها لافونتين لقب “أفضل صديقته” وأهدى لها هذا التكريم.

ثم دعا حفيده، باتريك، إلى الميكروفون ليعطي للجمهور عبارة “هيا بنا نذهب إلى سكان الجزيرة”.

قال لافونتين: “فكرت في الوقت الذي أتيت فيه إلى هنا وكل الأشياء التي تعلمتها عندما كنت في التاسعة عشرة من عمري. أنت لا تفهم حقًا حتى تكبر، ثم تدرك اللعب مع شباب مثل بريان تروتييه و(مايك بوسي) وديني (بوتفين) وكلاركي (جيليس)، كل هؤلاء الرجال، بيلي (سميث)، تتعلم الكثير”. “ثم تشعر بالامتنان والتقدير لحقيقة أنك أدركت أن هؤلاء الرجال ساعدوا حقًا في تشكيلك كلاعب وشخص.”

كان هذا يومًا بدا من غير المرجح أن يحدث.

ليس لأن لافونتين، الذي تم تداوله بشكل مثير للجدل من لونغ آيلاند إلى بوفالو في عام 1992، لم يكن يستحق ذلك، ولكن بسبب الخلاف بين لافونتين وسكان الجزيرة بعد إقالة المدير العام نيل سميث بعد ستة أسابيع من العمل في عام 2006.

تم تعيين لافونتين كمستشار لسميث واستقال احتجاجًا.

تم حذفه من احتفالات الفريق بالذكرى الأربعين لتأسيسه في عام 2012 ولم تتعاف علاقته مع المالك آنذاك تشارلز وانغ أبدًا.

تم تعيين لافونتين، الذي تم تداوله بشكل مثير للجدل من لونغ آيلاند إلى بوفالو في عام 1992، كمستشار لسميث واستقال احتجاجًا.

تم حذفه من احتفالات الفريق بالذكرى الأربعين لتأسيسه في عام 2012، ولم تتعاف علاقته مع المالك آنذاك تشارلز وانغ أبدًا.

في السنوات الأخيرة، مع إدارة جزر آيلز الجديدة، أصبح وجها أكثر تكرارا حول بنك يو بي إس.

لقد ظهر في الألعاب في نفس دور السفير مثل الخريجين الآخرين، بالإضافة إلى نزهة الجولف السنوية للفريق.

كان إغفاله من قاعة مشاهير الفريق – وخاتم الشرف، بمجرد إنشائه قبل عام – بمثابة تذكير صارخ بالخطوة الأخيرة التي يجب اتخاذها.

قال: “أنا أعتمد الملكية”. “كل شيء يبدأ من القمة. لقد كنت دائمًا رجلاً مبدئيًا. لقد تركت ذلك يرشدني دائمًا. لذلك لا أقول أي شيء أبدًا، لكنني أعتقد دائمًا أن الأمور ستتغير إذا التزمت بقيمك، والتزمت بأخلاقك. “الليلة الماضية والليلة، تأثرت جدًا بحقيقة أنه يبدو وكأنه في بيته مرة أخرى. لم يكن الأمر كذلك لفترة من الوقت.”

وعاد جوناثان دروين (أسفل الظهير) إلى التشكيلة، ليلعب على الجانب الأيسر لمات برزال في الخط الأول.

كان بو هورفات (الجزء السفلي من الجسم) خارجًا وبقي يوميًا، لذلك عاد جان غابرييل باجو إلى الوسط أندرس لي وماكس شابانوف على الخط الثاني.