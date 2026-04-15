تم إصدار جدول التصفيات لفريق ليكرز في الدوري الاميركي للمحترفين مقابل روكتس

حصل فريق ليكرز على أخبار جيدة في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء.

بعد فوز بورتلاند المثير على صنز في بطولة الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين، أعلنت الرابطة الوطنية لكرة السلة عن بقية الجدول الزمني لتصفيات الدوري الأمريكي للمحترفين – ويجب أن تحتفل ليكر نيشن.

في كشف صادم – أو ليس صادمًا جدًا إذا كنت تصدق نقاد وسائل الإعلام ومنظري المؤامرة – فإن سلسلة الجولة الأولى بين ليكرز وروكيتس هي واحدة من أكثر المسلسلات التي تم سحبها من الجولة الافتتاحية.

تم تحديد موعد المباراة الأولى يوم السبت 18 أبريل، وهو ما كان معروفًا. لكن الجزء المثير الحقيقي جاء في الجزء المتبقي من الجدول الزمني.

ومن المقرر أن تقام المباراة الثانية يوم الثلاثاء 21 أبريل في لوس أنجلوس، قبل أن تنتقل السلسلة إلى هيوستن لإقامة المباراتين 3 و4 في 24 و26 أبريل على التوالي. يمنح ذلك فريق ليكرز يومين كاملين من الراحة بين المباراتين 1 و2 و2 و3، وهو أمر لم يُسمع به تقريبًا في مباراة فاصلة في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

ومع ذلك، لم يكن هذا هو الوحي الأكثر إثارة للصدمة.

إذا عادت السلسلة إلى المباراة الخامسة في لوس أنجلوس، فسيتم لعبها يوم الأربعاء 29 أبريل، بعد 11 يومًا من المباراة الأولى.

من المقرر إقامة المباراتين 6 و7 في 1 و3 مايو على التوالي.

هذه أخبار ضخمة لفريق ليكرز حيث يدخلون فترة ما بعد الموسم كواحد من أكثر الفرق التي تعاني من لدغات الثعابين في الدوري الاميركي للمحترفين.

عانى كل من لوكا دونسيتش (سلالة أوتار الركبة اليسرى من الدرجة الثانية) وأوستن ريفز (سلالة مائلة من الدرجة الثانية) من إصابات نهاية الموسم المنتظمة خلال خسارة ليكرز على الطريق في 2 أبريل أمام الرعد.

عندما سُئل يوم الثلاثاء عن جاهزيتهم للمباراة الأولى، كان المدرب جي جي ريديك صريحًا في رده.

قال ريديك: “إنهم سيخرجون إلى أجل غير مسمى”. “لن يكون لدي تحديث لك هذا الأسبوع. إنهم خارج إلى أجل غير مسمى. ”

كان دونسيتش يخوض موسمًا أفضل لاعب قبل أن يتعرض للإصابة قبل خمس مباريات متبقية في الموسم العادي. تصدر الدوري بتسجيله (33.5 نقطة) وجاء في المركز الثالث في التمريرات الحاسمة (8.3) والسادس في السرقات (1.6).

على الرغم من أنه لم يكن مشهورًا مثل دونسيتش وليبرون جيمس، إلا أن ليكرز بدا وكأنه منافس حقيقي على اللقب عندما عاد ريفز من الإصابة. معه في التشكيلة ، تقدمت لوس أنجلوس 15-2 في مارس وارتفعت.

كان ريفز في منشأة تدريب ليكرز يوم الثلاثاء وشوهد وهو يطلق النار في الملعب خلال جزء التدريب الذي كان مفتوحًا لأعضاء وسائل الإعلام.

أثناء ارتداء الشرائح، شارك ريفز في مسابقة رمية حرة في نهاية التدريب، وأضاع ثلاث رميات حرة لإسعاد زملائه في الفريق. قام برمي رمية ثلاثية قبل أن يخرج من الملعب.

من المتوقع أن تستغرق كلتا الإصابة حوالي 4-6 أسابيع للشفاء.

يحاول دونسيتش تسريع هذه العملية من خلال السفر إلى إسبانيا لتلقي علاج خاص (من المقرر أن يعود إلى الولايات المتحدة يوم الجمعة)، في حين أن وضع ريفز يتعلق أكثر بإدارة الألم.

مع الطريقة التي تم بها تحديد جدول الجولة الأولى، من المحتمل أن يعود دونسيتش وريفز للمباراة الخامسة، والتي ستكون بعد أربعة أسابيع من تعرضهما للإصابة الأولية.

أي قدر من الأمل هو سبب للاحتفال إذا كنت في لوس أنجلوس.

جدول الجولة الأولى (إذا لزم الأمر)

المباراة الأولى: السبت 18 أبريل (لوس أنجلوس) – الساعة 5:30 مساءً (ABC)

المباراة الثانية: الثلاثاء 21 أبريل (لوس أنجلوس) – 7:30 مساءً (إن بي سي)

المباراة الثالثة: الجمعة 24 أبريل (هيوستن) – 5 مساءً (برايم)

المباراة الرابعة: الأحد 26 أبريل (هيوستن) – 6:30 مساءً (إن بي سي)

المباراة الخامسة: الأربعاء 29 أبريل (لوس أنجلوس) – سيتم تحديده لاحقًا (سيتم تحديده لاحقًا)

المباراة السادسة: الجمعة 1 مايو (هيوستن) – سيتم تحديدها لاحقًا (سيتم تحديدها لاحقًا)

المباراة السابعة: الأربعاء 3 مايو (لوس أنجلوس) – سيتم تحديده لاحقًا (سيتم تحديده لاحقًا)