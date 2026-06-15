تم إصدار صورة جيمس هاردن مع ظهور تفاصيل الاعتقال بالرصاص

وأدى توقف مروري روتيني إلى اعتقال جيمس هاردن يوم السبت، بحسب السلطات المحلية.

صرح ممثل عن إدارة شرطة هيوستن لصحيفة كاليفورنيا بوست يوم الاثنين أنه تم إيقاف نجم الدوري الاميركي للمحترفين بسبب نوع من المخالفات المرورية في الساعة الثالثة صباحًا على طريق وسط مدينة هيوستن.

قال ممثل HPD: “عرّف سائق السيارة عن نفسه بأنه جيمس هاردن” أثناء التوقف، “وتم احتجازه بتهمة حمل سلاح بشكل غير قانوني”.

وفقًا لوثائق المحكمة، كان لدى هاردن مسدسًا في سيارته “لم يكن محمولاً في حافظة” بينما كان “على مرأى من الجميع”. تم احتجازه رسميًا في الساعة 3:41 صباحًا وتم حجزه بتهمة جنحة واحدة تتعلق بحمل أسلحة بشكل غير قانوني.

وفي صورة هاردن، التي قدمتها إدارة HPD لصحيفة The Post يوم الاثنين، يمكن رؤيته وهو يرتدي قميصًا أسود ونظرة صارمة على وجهه.

تظهر سجلات مقاطعة هاريس أن هاردن تم إطلاق سراحه من السجن بكفالة في وقت لاحق من صباح السبت وتم تحديد موعد للمحاكمة في 22 يونيو.

ومع ذلك، تظهر السجلات أيضًا أنه تم إعادة جدولة موعد جلسة الاستماع من الاثنين إلى 3 أغسطس.

ووفقاً للسجلات، قام هاردن بتعيين محامي رفيع المستوى من تكساس، رستي هاردين، لتمثيله في القضية. سبق أن قام هاردين بتمثيل العديد من الرياضيين المحترفين المشهورين، بما في ذلك ديشاون واتسون عندما اتُهم لاعب الوسط في اتحاد كرة القدم الأميركي بسوء السلوك الجنسي من قبل العديد من المعالجين بالتدليك.

ولم يتم الرد على الفور على الرسائل الموجهة إلى هاردين ومكتبه للتعليق على قضية هاردن.

هاردن، لاعب لوس أنجلوس كليبر السابق الذي يلعب حاليًا لفريق كليفلاند كافالييرز، لديه علاقات وثيقة مع هيوستن – فقد لعب تسعة مواسم مع روكتس في وقت سابق من مسيرته في الدوري الاميركي للمحترفين.

وقالت مصادر لصحيفة The Post إنه كان في صالة الشيشة المحلية مع مجموعة كبيرة من أصدقائه قبل إلقاء القبض عليه.