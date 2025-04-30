تم إطلاق سراح أريناس من المستشفى من المستشفى بعد وضعه في غيبوبة

رياضة
تم إطلاق سراح أريناس من المستشفى من المستشفى بعد وضعه في غيبوبة

أعلنت أسرته يوم الأربعاء أن College College Colling Commice Alijah Arenas يتعافى وتم إطلاق سراحه من المستشفى.

تعرض أريناس ، وهو ابن جيلبرت جيلبرت جيلبرت ، في حادث سيارة سيئ في تيسلا Cybertruck وتم وضعه في غيبوبة مستحثة طبيا.

تعافى الساحات وقد تم إطلاق سراحه من الرعاية ، لكنه لا يزال أمامه طريق طويل قبل أن يتمكن من القول إنه شفي تمامًا من حادث مدمر.

وقالت العائلة يوم الأربعاء “بينما بدأت رحلته إلى الشفاء التام للتو ، تظل روحه قوية ، وهي محاطة بالحب والدعم”.

“تستعد عائلة Govan و Arenas للطريق إلى الأمام مع الإيمان والتصميم ، والالتزام برعاية العدة إلى 100 ٪. لا يزال مباركًا ومرنًا ، وفي الأرواح العالية.”

من غير الواضح متى وإذا كانت الساحات قادرة على العودة إلى كرة السلة أثناء انتهائه من سنته الإعدادية في المدرسة الثانوية.

تم علاج الساحات لمستويات عالية من ابتلاع ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن تحطم مملوءة بالهب مما كاد أن يقتل حياته.

لحسن الحظ ، عانى أريناس “لا توجد إصابات كبيرة” من الحادث الذي اصطدم فيه بمصير حرائق واشتعلت النار في السيارة.

أنقذ العديد من المارة في اليوم حيث ساعدوا في سحب الساحات من السيارة قبل تفاقم إصاباته.

بلغ متوسط ​​الساحات 29.3 نقطة لكل لعبة كصغار لتتماشى مع 3.3 تمريرة حاسمة وستة كرات مرتدة لكل لعبة لمدرسة تشاتسوورث الثانوية في كاليفورنيا.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

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