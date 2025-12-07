تم إغلاق صفارات الإنذار من خلال توسعة Goldeneyes في زيارة إلى فانكوفر

فانكوفر ، كولومبيا البريطانية – سجل آبي بورين هدفين وأنقذ إيميرانس ماشماير 28 كرة ليقود فريق فانكوفر جولدن آيز إلى الفوز على سيرينز 4-0 ليحقق فوزه الثاني هذا الموسم يوم السبت.

سجل جين جاردينر هدفًا وتمريرة حاسمة، بينما سجل أشتون بيل أيضًا لصالح فانكوفر.

قدمت صوفي جاك تمريرتين حاسمتين وسجل Maschmeyer أول إغلاق للفريق في تاريخ الامتياز.

كان هذا أول فوز تنظيمي لفانكوفر في تاريخ الامتياز.

تم إغلاق نيويورك لأول مرة هذا الموسم، على الرغم من تفوقه على فانكوفر 28-20 للمباراة الخامسة على التوالي مع 20 تسديدة أو أكثر.

أوقف كايل أوزبورن 16 تسديدة من أصل 20 لفانكوفر.

دخل كلا الفريقين إلى اللعب على أمل قطع سلسلة الهزائم المتتالية.

لم يهزم فانكوفر الآن على أرضه بعد خسارته آخر ثلاث مباريات على الطريق.

الهدف الثاني لبورين هذا الموسم وضع فريق Goldeneyes في المقدمة في وقت مبكر من الشوط الأول، وهي المرة الأولى التي يسجلون فيها المباراة الافتتاحية هذا الموسم.

ضاعف فريق Goldeneyes تقدمهم في الشوط الأول بتسديدة من بيل مرت عبر ساقي أوزبورن.

أضافت محاولة جاردينر القصيرة من ركلة الجزاء هدفًا آخر لفانكوفر ليتقدم 3-0 في الاستراحة الأولى.

ظلت النتيجة على حالها خلال الشوط الثاني حتى هدف بورين الثاني في الليلة في الشوط الثالث، وهي أول مباراة متعددة الأهداف لها باعتبارها العين الذهبية.

تستضيف Sirens بعد ذلك أسطول بوسطن في 17 ديسمبر في مركز Prudential Center.