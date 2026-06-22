تم إيقاف ماركيتا فوندروسوفا، بطلة ويمبلدون السابقة، بسبب اختبار المنشطات

أعلنت وكالة نزاهة التنس الدولية (ITIA) يوم الاثنين أنه تم إيقاف بطلة ويمبلدون السابقة والمصنفة السادسة عالميًا ماركيتا فوندروسوفا عن ممارسة التنس الاحترافي لمدة أربع سنوات لرفضها اختبار مكافحة المنشطات في ديسمبر 2025.

وقالت الوكالة التي تشرف على مكافحة المنشطات في التنس إن اللاعبة التشيكية البالغة من العمر 26 عاما لم تقدم عينة عندما أبلغها مسؤول مكافحة المنشطات خلال محاولة اختبار خارج المنافسة في منزلها في حوالي الساعة الثامنة مساء يوم الثالث من ديسمبر 2025.

وبموجب قواعد مكافحة المنشطات، فإن نقطة البداية للعقوبة عندما يرفض اللاعب الاختبار يجب أن تكون هي نفسها كما لو كانت نتيجة اختباره إيجابية.

خلال جلسة الاستماع، أوضحت فوندروسوفا أن التوتر وسوء الصحة العقلية أثرا على عملية اتخاذ القرار، بالإضافة إلى المخاوف على سلامتها.

وفي منشور نشرته على موقع إنستغرام يوم الاثنين، قالت فوندروسوفا إنها لم تتعاطى المنشطات مطلقًا ولم تخضع أبدًا لاختبار إيجابي.

وكتبت: “بعد ثلاثة أيام فقط من الحادث الذي غير حياتي في نهاية المطاف، تم اختباري مرة أخرى”. وأضاف: “النتيجة كانت سلبية، مثل كل اختبار قبله.

“كانت الأشهر السبعة الماضية الأصعب في حياتي… تعاونت وأجبت على كل سؤال وقدمت كل ما طلب مني. أدليت بشهادتي أمام المحكمة وبذلت قصارى جهدي لشرح ما حدث”.

في أبريل، شاركت فوندروسوفا في منشور على إنستغرام أن “حادثة مراقبة المنشطات الأخيرة حدثت لأنني وصلت إلى نقطة الانهيار بعد أشهر من الإجهاد الجسدي والعقلي”.

قالت فوندروسوفا في ذلك الوقت إن الخبراء أكدوا أنها تعاني من رد فعل إجهاد حاد واضطراب القلق العام – و”خيم الخوف على حكمي ولم أتمكن من معالجة الموقف بعقلانية”.

وأضافت في أبريل “نحن لا نتعامل مع الغرباء على أبوابنا باستخفاف” بعد أن نجت زميلتها اللاعبة التشيكية بيترا كفيتوفا من هجوم بسكين داخل شقتها في بروستيوف، جمهورية التشيك، في ديسمبر 2016.

قالت Vondroušová إنها لا تعرف ما الذي سيأتي بعد ذلك في منشورها يوم الاثنين ردًا على التعليق.

وكتبت: “لقد تركت الأشهر السبعة الماضية علامات لن تختفي بين عشية وضحاها”. “لقد سلبوا مني ثقتي بنفسي، والشعور بالأمان الذي كنت أشعر به ذات يوم، وبصراحة لا أعرف كم من الوقت سيستغرق الأمر للعثور على هذه الأشياء مرة أخرى.”

وفي بيان، قالت كارين مورهاوس، الرئيس التنفيذي لـ ITIA: “نحن نتفهم أن عملية الاختبار غير مريحة، ونعترف بأنها تمثل عبئًا إضافيًا على اللاعبين الذين تأتي وظائفهم بالفعل مع مستوى عالٍ من الضغط والتدقيق، ولكن من الضروري حماية المنافسة العادلة”.

“سلامة ورفاهية اللاعبين والمختبرين لدينا أمر مهم حقًا بالنسبة لنا. المختبرون لدينا مدربون جيدًا ومحترفون، وجنس شاهد الاختبار لدينا يتطابق دائمًا مع اللاعب. وهم يحملون بطاقة هوية في جميع الأوقات، ويستطيع اللاعبون التحقق من هويتهم بطرق أخرى إذا كانوا غير متأكدين على الإطلاق.”

سينتهي إيقاف فوندروسوفا، الذي قررته محكمة مستقلة، في 21 يونيو 2030.

أثناء إيقافه، لا يُسمح لبطل ويمبلدون 2023 باللعب أو التدريب أو حضور أي أحداث ينظمها أو يقرها الـITF أو WTA أو ATP أو Grand Slams أو أي اتحاد وطني.