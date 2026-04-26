تم اختيار Uar Bernard بواسطة Eagles في 2026 NFL Draft في اختيار مثير للاهتمام

يغتنم النسور فرصة ربما تكون الأكثر إثارة للاهتمام في مسودة NFL 2026.

استقبلت فيلادلفيا التدخل الدفاعي النيجيري أور برنارد في الجولة السابعة بالاختيار العام رقم 251 – الاختيار من السابع إلى الأخير في المسودة – على أمل أن يتمكنوا من تحويل الرياضي الخام المثير للإعجاب إلى لاعب كرة قدم متميز، على الرغم من حقيقة أنه لم يلعب كرة القدم من قبل.

برنارد، البالغ من العمر 21 عامًا من قرية صغيرة في نيجيريا، هو عضو في برنامج مسار اللاعب الدولي التابع لاتحاد كرة القدم الأميركي، والذي أنتج تدخل إيجلز الهجومي جوردان ميلاتا من أستراليا، الذي ذهب إلى الجولة السابعة في عام 2018 وكان ثاني فريق All-Pro في عام 2024.

وقال برنارد، الذي كان حاضرا في بيتسبرغ للمشاركة في المسودة واحتفل على خشبة المسرح بعد اختياره، إن نجم العمالقة السابق أوسي أومينيورا قدمه لكرة القدم.

وقال برنارد يوم السبت: “إنه حلم أصبح حقيقة بالنسبة لي لأنني عملت بجد من أجل هذا”. “لم ألعب كرة القدم من قبل، لكنني خضت بعض التدريبات التي جعلتني أؤمن بأنني سأتحسن كل يوم. أنا أقدر الله، وأشكر الله على كل شيء. أشكر الله على الحياة. أشكر الله على الفرص التي منحني إياها للانضمام إلى فريق النسور.”

بدأ برنارد الذي يبلغ طوله 6 أقدام و 4 ½ و 306 رطل التدريب مع جوردان لوالين في منتصف شهر يناير، وكان وزنه في البداية 295 رطلاً و 11 بالمائة من الدهون في الجسم مع قفزة عمودية 32 بوصة وقفزة عريضة 9 أقدام و 4 بوصات. في عرض HBCU الخاص باتحاد كرة القدم الأميركي في وقت سابق من هذا الشهر، كان لدى برنارد نسبة 6% من الدهون في الجسم مع قفزة عمودية 39 بوصة وقفزة عريضة 10 أقدام و10 بوصات. لقد ركض أيضًا 4.63 اندفاعة 40 ياردة.

وقال لوالين لصحيفة أثليتيك في ذلك الوقت: “بكل تأكيد، إنه أكثر رياضي متفجر رأيته في حياتي”. “لقد قفز عريضًا 10-10، وكان الأمر سهلاً. بوزن 306 رطلاً. لم أر شيئًا كهذا من قبل.”

قطع برنارد خطوات كبيرة في فترة زمنية قصيرة، وفقًا لما قاله لوالين.

وقال لوالين: “لقد كان موهوبًا بشكل طبيعي جدًا عندما دخل، لكنه حقق تحسنًا كبيرًا في كل شيء”. “إنه مرن للغاية، وهو أكثر مرونة الآن.”

قال مدير فريق Eagles Howie Roseman إن الفريق “قضى الكثير من الوقت معه” قبل المسودة.

وقال روزمان لصحيفة فيلادلفيا إنكويرر: “بالنسبة لنا فقط، كان مشروعًا شغوفًا”. «إننا نقضي الكثير من الوقت في الحديث عن الأمور غير العادية. إنه أمر غير معتاد بالتأكيد مع هذا الرجل.