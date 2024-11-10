تم استبعاد لاعب الجولف إميليو جونزاليس من الحدث بسبب انتهاك نادر للقواعد

رياضة
تم استبعاد لاعب الجولف إميليو جونزاليس من الحدث بسبب انتهاك نادر للقواعد

تم استبعاد لاعب غولف مكسيكي محترف من أكبر بطولة في بلاده بعد ارتكابه انتهاكًا نادرًا لقواعد “سوء السلوك الخطير”.

كان إميليو جونزاليس في الجولة الثانية من بطولة العالم للتكنولوجيا في المكسيك يوم الجمعة عندما ظهرت المشكلة.

خلال حدث جولة PGA، ضرب اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا تسديدته في الحفرة الخامسة عشرة في منطقة صحراوية بجانب الممر. قرر أن يلعب تسديدة ثانية مؤقتة من نقطة الإنطلاق.

وجد جونزاليس كرة في الملعب، لكن رؤساء البطولة حكموا بأنه “فشل في بذل جهود معقولة للتعرف على الكرة”.

تنص القاعدة على ما يلي: “إذا لم تصبح الكرة المؤقتة هي الكرة في اللعب وتم العثور على كرة قد تكون الكرة الأصلية، فيجب على اللاعب بذل كل الجهود المعقولة للتعرف على تلك الكرة”.

“إذا فشل اللاعب في القيام بذلك، يجوز للجنة استبعاد اللاعب بموجب القاعدة 1.2 أ إذا قررت أن هذا كان سوء سلوك جسيمًا يتعارض مع روح اللعبة.”

تقرر أن جونزاليس قد خرق القواعد وتم طرده من البطولة.

لم يتم خصم أي من أرباحه وسيلعب في PGA Tour Q School الشهر المقبل. سيؤدي إنهاء المراكز الخمسة الأولى هناك إلى حصول جونزاليس على ترقية إلى جولة PGA الرئيسية.

من النادر أن يتم استبعاد لاعب الجولة من الحدث. لقد حدث ذلك في فبراير لجوردان سبيث في Genesis Invitational عندما وقع على بطاقة أداء غير صحيحة.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

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