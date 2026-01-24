تم استبعاد JK Dobbins من مباراة بطولة الاتحاد الآسيوي في كسارة برونكو الضخمة

لن يلعب جي كيه دوبينز في مباراة بطولة الاتحاد الآسيوي يوم الأحد.

وكان فريق برونكو يأمل أن يعود النجم الذي يركض للخلف ضد باتريوتس في دنفر، لكن تم استبعاده يوم الجمعة حيث يتعافى من إصابة في القدم تعرض لها في منتصف نوفمبر.

سجل دوبينز، الذي غاب عن مباريات برونكو السبع الأخيرة من الموسم العادي وفوزه في جولة الأقسام على بيلز، ثلاث ممارسات “محدودة” متتالية هذا الأسبوع، مما أعطى الأمل المخلص لمايل هاي في أنه سيعود لمباراة الأحد.

في 10 مباريات قبل الإصابة، ركض دوبينز لمسافة 772 ياردة بأربعة هبوط أثناء الضغط باستمرار على وظيفة الركض الخلفي لفريق برونكو.

تولى RJ Harvey، الذي تم اختياره في الجولة الثانية في مسودة أبريل الماضي، دور RB1 مع تهميش Dobbins.

ركض اللاعب الصاعد لمسافة 540 ياردة مع سبعة هبوط وأصبح جزءًا كبيرًا من لعبة تمريرات برونكو، حيث حصل على 47 تمريرة خلال الموسم العادي.

في الأسبوع الماضي ضد بيلز، ركض هارفي لمسافة 20 ياردة فقط، لكنه ذهب لمسافة 46 ياردة في الهواء في خمس مسكات.

تضيف إصابة دوبينز الأخيرة إلى قائمة طويلة من الأمراض التي عانى منها طوال مسيرته في دوري كرة القدم الأمريكية.

لعب Dobbins في 47 مباراة فقط في الموسم العادي منذ أن تمت صياغته في عام 2020 من قبل فريق Ravens.

في عام 2021، غاب دوبينز عن الموسم بأكمله بسبب تمزق في الرباط الصليبي الأمامي وبعد عامين لعب مباراة واحدة فقط في موسم 2023 بعد تعرضه لتمزق في وتر العرقوب خلال الأسبوع الأول.

دوبينز بعيد كل البعد عن أن يكون برونكو رفيع المستوى في عداد المفقودين في مباراة الأحد.

سيتم تهميش لاعب الوسط بو نيكس بعد تعرضه لكسر في عظمة كاحله خلال الجولة الأخيرة ضد بيلز.

سيكون جاريت ستيدهام، الذي لم يحاول الحصول على تمريرة موسمية عادية منذ عام 2023، تحت المركز مكانه.