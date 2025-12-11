تم اعتقال شيرون مور، وقامت الشرطة بالتحقيق معه بعد إطلاق النار في ميشيغان

رياضة
تم اعتقال مدرب كرة القدم السابق في ميشيغان، شيرون مور، والتحقيق معه من قبل الشرطة بشأن اتهامات محتملة – بعد ساعات من إقالته من قبل الجامعة يوم الأربعاء.

وذكرت شبكة ESPN أن مور اعتقلت من قبل الشرطة في سالين بولاية ميشيغان، وتم تسليمه إلى السلطات في بلدة بيتسفيلد – وكلاهما بالقرب من حرم جامعة آن أربور في ميشيغان – بينما تحقق السلطات في الاتهامات المحتملة. ليس من الواضح ما هي التهم التي قد يواجهها مور.

وجاء التطور الأخير بعد إقالة مور، الذي تم تسريحه بعد أن اكتشفت ميشيغان “أدلة موثوقة” على أنه كان لديه “علاقة غير لائقة مع أحد الموظفين”.

سيتم تحديث هذه القصة

المكّي ساهل

