تم اقتحام غرفة خلع الملابس الخاصة بـ Ole Miss قبل النهاية المحتملة لـ Lane Kiffin

لقد مر The Egg Bowl في مفاجآت الفندق في منتصف الليل لبعض الخدع في غرفة خلع الملابس.

زعم مدرب Ole Miss Lane Kiffin – قبل ما يمكن أن تكون مباراته الأخيرة مع البرنامج – قبل مباراة التنافس يوم الجمعة ضد ولاية ميسيسيبي أن بعض مشجعي Bulldogs اقتحموا غرفة خلع الملابس الخاصة بـ Rebels في الساعة 3 صباحًا وسرقوا قميص لاعب الوسط Trinidad Chambliss.

أخبر مارتي سميث من ESPN أن مدير المعدات الرئيسي كين كرين اكتشف السرقة بالفيديو منذ أن قام بإعداد الكاميرات.

توفر الإجراءات في الصباح الباكر إلهاءًا لـ Egg Bowl الذي سيتم التركيز عليه بشكل مباشر على Kiffin منذ دخول Ole Miss باعتباره الطريق المفضل بـ 7.5 نقطة في BetMGM.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن خط الرهان قد لا يأخذ في الاعتبار ما إذا كان لاعب الوسط الذي يحتاج إلى قميص جديد سيكون له تأثير على الفريق.

القصة الأكبر التي قد تؤثر على دوافع المتمردين يوم السبت هي حالة Kiffin وما إذا كان قد تم تسريبها إذا كان سيعود إلى أكسفورد الموسم المقبل أو يتوجه إلى LSU أو فلوريدا.

يعد Kiffin سلعة رائجة نظرًا لنجاحه مع Ole Miss، والذي يتضمن بداية هذا الموسم بنتيجة 10-1 والتي من شأنها أن تضع المتمردين في مباراة College Football Playoff لأول مرة.

ومع ذلك، لا تتمتع Ole Miss بنفس القدر من التاريخ مثل LSU وفلوريدا.

يقال إن LSU تدرس عرضًا بقيمة 90 مليون دولار لـ Kiffin على أمل أن يحل محل المطرود Brian Kelly، على الرغم من أن التقرير ذكر أن Ole Miss مستعد للمباراة.

قامت كل من LSU وفلوريدا بإعطاء زوجة Kiffin السابقة وأفراد الأسرة الآخرين جولة في باتون روج وغينزفيل على التوالي.

أسقط كيفين تقريرًا يفيد بأن أولي ميس قد أعطاه إنذارًا نهائيًا، ومن المتوقع تحديث حول مستقبله بعد مباراة ظهر يوم الجمعة.

قال كيث كارتر، نائب مستشار أولي ميس لألعاب القوى بين الكليات، في بيان بتاريخ 21 تشرين الثاني (نوفمبر): “لقد أجرينا أنا والمدرب كيفين محادثات واضحة وإيجابية بشأن مستقبله في Ole Miss، بما في ذلك الاجتماع اليوم مع المستشار بويس”. “بينما نناقش الخطوات التالية، نعلم أنه لا يمكننا أن نغفل ما هو مهم – فريقنا صاحب المركز السادس والذي من المقرر أن ينهي الموسم العادي بطريقة تاريخية.

“على الرغم من الضجيج الخارجي، يركز المدرب Kiffin على إعداد فريقنا لـ Egg Bowl، ونريد معًا التأكد من أن لاعبنا ومدربينا يمكنهم التركيز بشكل كامل على مباراة الجمعة القادمة. هذا الفريق على أعتاب موسم غير مسبوق، ومن الضروري أن يشعروا بدعم عائلة Ole Miss في الأسبوع المقبل. ومن المتوقع الإعلان عن مستقبل المدرب Kiffin يوم السبت التالي للمباراة.”