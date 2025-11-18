تم اقتحام منزل Shedeur Sanders خلال ظهوره الأول مع Browns

تم اقتحام منزل Shedeur Sanders مساء الأحد خلال أول مباراة في الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية للاعب الوسط الصاعد وفقًا لتقارير متعددة.

من غير الواضح ما إذا كان أي شيء قد سُرق أثناء عملية الاقتحام ولم يتم التعرف على المشتبه بهم، وفقًا لموقع Pro Football Talk، لكنه يمثل أحدث مثال على تعرض منازل الرياضيين للسطو في اتجاه مثير للقلق.

تم اقتحام منزل نجم الرعد شاي جيلجيوس ألكساندر الشهر الماضي، في حين تعرض نجم مافريكس آنذاك لوكا دونتشيتش، ولاعب الوسط في فريق تشيفز باتريك ماهومز، وترافيس كيلسي، وفريق ساينتس الدفاعي، للسطو على مساكنهم، من بين آخرين.

أصدر كل من اتحاد كرة القدم الأميركي (NFL) والدوري الاميركي للمحترفين (NBA) مذكرات في نوفمبر 2024 حول سلسلة عمليات السطو التي حدثت غالبًا أثناء المباريات عندما كان من المعروف أن اللاعبين بعيدون عن أماكن إقامتهم.

كان ساندرز في هنتنغتون بانك فيلد في مباراة كليفلاند ضد فريق رافينز. بعد أن غادر ديلون غابرييل المباراة بسبب إصابته بارتجاج في المخ، دخل ساندرز وقام بأول ظهور رسمي له منذ أن تم اختياره من قبل براون في الجولة الخامسة من مسودة أبريل.

تولى مسؤولية فريق Browns في وقت مبكر من الربع الثالث بعد أن عانى غابرييل من أعراض ارتجاج في المخ خلال الشوط الأول، وأكمل تمريرتين في قيادته الأولية ثم ألقى اعتراضه الأول على الحيازة التالية.

أنهى ساندرز، الذي ظهر أيضًا في مباراتين قبل الموسم لفريق براون، 4 تمريرات فقط من أصل 16 لمسافة 47 ياردة واعتراضًا خلال خسارة كليفلاند 23-16 أمام رافينز، مما انخفض رقمه القياسي إلى 2-8 في مباراة الأحد ضد رايدرز في موسم ضائع آخر.

وقال ساندرز للصحفيين بعد المباراة: “أنا ممتن للجماهير، ممتن للجماهير”. “شكرًا لكل من يؤمن به. ونعم، عندما خرجت من هناك، شعرت بهم بالتأكيد. وكما تعلمون، أنا ممتن حقًا لذلك. … أنا ممتن لرؤية جميع القمصان الـ 12 هناك، وكان شعورًا رائعًا.”

لكن من المتوقع أن يبدأ ساندرز مسيرته الأولى في لاس فيغاس، وفقًا لموقع Cleveland.com، حيث يعمل بيلي زابي كلاعب الوسط رقم 2، ويحتاج غابرييل إلى مسح بروتوكول الارتجاج، كما أن ديشاون واتسون في الاحتياط المصاب مع نافذة التدريب لمدة 21 يومًا لا تزال مفتوحة.