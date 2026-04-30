تم التحقيق في عملية السطو على منزل نجم ناسكار جريج بيفل في ولاية كارولينا الشمالية باعتبارها وظيفة داخلية محتملة

يتم التعامل مع عملية السطو على منزل سائق ناسكار الراحل جريج بيفل في نورث كارولينا على أنها وظيفة داخلية محتملة – بعد سلسلة من الأحداث التي بدأت بعد ساعات فقط من وفاته هو وعائلته في حادث تحطم طائرة.

قُتل بيفل، 55 عامًا، إلى جانب زوجته كريستينا وطفليهما، إيما، 14 عامًا، ورايدر، 5 أعوام، عندما سقطت طائرتهم الخاصة بالقرب من مطار ستاتسفيل الإقليمي، نورث كارولاينا، في 18 ديسمبر.

تزعم أوامر التفتيش الجديدة التي حصلت عليها محطة WBTV المحلية أن السرقة ربما كانت وظيفة داخلية وتربط امرأة معروفة للعائلة بكل من الاقتحام والنشاط المشبوه السابق، مما يمثل تطورًا كبيرًا في التحقيق.

تم اقتحام منزل Biffle’s Mooresville ليلة 7 يناير إلى 8 يناير، بعد أسابيع من مقتل العائلة.

ويقول المحققون إن المشتبه به دخل عنوة عبر باب غرفة النوم، ووصل إلى خزنة، وأخذ 30 ألف دولار نقدًا، ومسدسين، وتذكارات ناسكار وحقيبة ظهر.

تُظهر لقطات المراقبة شخصًا مقنعًا في الخارج حوالي الساعة 11 مساءً، وامرأة داخل المنزل تتحرك مباشرة عبر المناطق الرئيسية في العقار، وفقًا لتلفزيون WSOC.

ويقول المحققون إن المشتبه به يبدو أنه يعرف مكان وجود الكاميرات الأمنية وتصميم المنزل، بما في ذلك الخزانة وغرفة آمنة.

يدعي المحققون أن مستوى الألفة هو السبب الرئيسي لاعتقادهم أن عملية السطو قد تكون مرتبطة بنشاط مشبوه سابق في القضية.

تشير الإفادات الخطية المرتبطة بالقضية إلى العديد من الأشخاص في “الدائرة الداخلية” للزوجين، على الرغم من عدم تحديد هوية أي شخص أو توجيه اتهامات إليه علنًا.

خلال الاحتفال بحدث حياة الأسرة في 16 يناير، تعرف المحققون على امرأة تشبه المشتبه به الذي ظهر في لقطات المراقبة. تم وصفها بأنها صديقة للعائلة.

كما وضعت بيانات قارئ لوحة الترخيص مركبة مرتبطة بها بالقرب من المنزل قبل وقت قصير من الاقتحام، وفقًا لمذكرات الاعتقال.

ويقول المحققون إنها ألغت في وقت لاحق خططها مع الأصدقاء وسافرت إلى ولاية بنسلفانيا بعد نشر صور عملية السطو.

وفي غضون ساعات من الحادث، تم استهداف البريد الإلكتروني والحسابات المصرفية للعائلة، حسبما ذكرت قناة WBTV.

تم إرسال بريد إلكتروني إلى حساب Biffle بعد الساعة الثانية صباحًا يوم 19 ديسمبر، وفقًا لأوامر التفتيش التي حصل عليها المنفذ.

وجاء في الرسالة الإلكترونية: “سمعت أنك ميت، ارقد في الجحيم”.

يقول المحققون إنه كانت هناك بعد ذلك تغييرات في عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف وكلمات المرور حيث تم اختراق حساباتهم المصرفية.

وتزعم السلطات أن “مئات الآلاف من الدولارات” سُرقت من خلال سلسلة من المعاملات الاحتيالية في الأيام والأسابيع التالية.

تصف الوثائق محاولات الوصول إلى الحسابات عبر ولايات متعددة، بما في ذلك التغييرات التي تم إجراؤها عبر الهاتف وشيك احتيالي واحد على الأقل مرتبط بأعمال بيفل والذي تم صرفه في 30 ديسمبر.

في 23 أبريل، نفذت السلطات أوامر تفتيش لمنزل في مقاطعة لينكولن وشركة في موريسفيل.

ولم تتم استعادة أي أشياء مسروقة، ولكن تم الاستيلاء على العديد من الأجهزة الإلكترونية من السكن. لم يتم أخذ أي شيء من العمل.

يقول المحققون إن القضية تمتد الآن إلى ولايات متعددة وتتضمن العديد من المشتبه بهم المحتملين.

وقال محققو مقاطعة إريديل لـ WBTV: “لا يمكننا أن نقول إنهم غير متصلين، لكننا مازلنا نحقق”.

ولم يستبعد المحققون أن يكون الاقتحام جزءًا من جهد أوسع مرتبط بالمخطط المالي المزعوم.

كان Biffle واحدًا من أكثر السائقين شهرة في NASCAR، حيث حقق أكثر من 50 فوزًا عبر سلاسلها الوطنية الثلاث، بما في ذلك 19 فوزًا في سلسلة الكأس، إلى جانب البطولات في قسمي Truck وXfinity.

ولا يزال سبب تحطم الطائرة الذي وقع في 18 ديسمبر/كانون الأول قيد التحقيق.

وقالت السلطات في وقت سابق إن الطائرة حاولت العودة إلى المطار بعد وقت قصير من إقلاعها، مع تغيرات غير منتظمة في السرعة والارتفاع قبل الهبوط.