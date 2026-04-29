تم العثور على مشجع المصارعة البريطاني مارك إيزارد، الذي فُقد خلال عطلة نهاية الأسبوع في WrestleMania في WWE، ميتًا في فيجاس

تم العثور على مشجع مصارعة بريطاني اختفى خلال عطلة نهاية الأسبوع في WrestleMania في لاس فيجاس ميتًا في فندق قبالة القطاع الشهير.

وكتبت شقيقته كيلي هول على فيسبوك أن مارك إيزارد (43 عاما) توفي “لأسباب طبيعية تتعلق بحالته الطبية الأساسية” في 18 أبريل/نيسان بينما كان في نيفادا لحضور عرض المصارعة السنوي.

وكتبت عائلته في موقع GoFundMe: “في يوم السبت 18 أبريل، تغيرت حياتنا إلى الأبد. توفي شقيقنا الحبيب مارك إيزارد في لاس فيغاس بينما كان يفعل أكثر ما يحبه، وهو حضور عطلة نهاية الأسبوع في WWE WrestleMania”.

كان المتعصب المتعصب للمصارعة قد حضر حفل توقيع كتاب للمصارع الكندي ناتاليا “ناتي” نيدهارت في هورسشو لاس فيغاس في 16 أبريل، قبل حضور “سماك داون” في تي موبايل أرينا في الليلة التالية، وهو آخر ظهور علني معروف له.

ولا يزال السبب الرسمي وطريقة وفاته معلقين.

صرح مسؤولو الطب الشرعي أنه توفي في 1731 South Las Vegas Blvd، وهو مبنى مدرج باسم Oasis Motel، على بعد خمسة أميال شمال T-Mobile Arena، حيث أقيم عرض SmackDown، وفقًا لمجلة People.

وكتبت كيلي إيزارد على فيسبوك: “على الرغم من أننا نشعر بالحزن الشديد بسبب خسارتنا، إلا أننا نشعر ببعض الراحة عندما نعلم أنه توفي وهو يفعل ما كان يحبه كثيرًا”.

وأضافت: “نريد أن نتقدم بالشكر الجزيل لكل من عرف مارك شخصيًا وعائلته المصارعة الأوسع لمساعدتهم ودعمهم الكبير خلال الأسبوع الماضي في مساعدتنا في محاولة العثور عليه”.

وكان من المتوقع أن يعود إيزارد إلى منزله في نهاية عطلة نهاية الأسبوع المزدحمة بالمصارعة، لكن عائلته فقدت الاتصال به.

تم إنشاء ملصق شخص مفقود بواسطة مدونة المصارعة، Perched on the Top Rope، للمساعدة في البحث عن Izard بعد فشله في القيام برحلة العودة إلى المنزل، وفقًا لمنشور على X.

وذكرت صحيفة Las Vegas Review-Journal أن المنشور أشار إلى أن إيزارد استخدم عصا للمشي.

أعاد Neidhart مشاركة الملصق، داعيًا مجتمع المصارعة إلى الاجتماع ومشاركة أي معلومات لديهم على أمل العثور على Izard.

بعد أنباء وفاة إيزارد، أشادت نيدهارت بمعجبيها، الذين قضوا بعض ساعاته الأخيرة في توقيع كتابها.

وكتبت على X: “إن السماع عن وفاة شخص من عائلة المصارعة لدينا، مارك إيزارد، أمر مفجع. المصارعة تجمع الناس معًا بطريقة خاصة، ولحظات مثل هذه تذكرنا بمدى قيمة الحياة حقًا. أفكاري مع عائلة مارك وأصدقائه وكل من أحبه.

شاركت عائلة إيزارد صورًا لعشاق المصارعة مع العديد من النجوم على مر السنين، بما في ذلك جون سينا ​​وهولك هوجان وأندرتيكر.

وكتبت عائلته: “لم يكن مارك مجرد متفرج، بل كان عنصرًا أساسيًا في مجتمع المصارعة. منذ أيام طفولته وحتى رحلاته حول العالم، تميزت حياة مارك بشغفه بالحلبة”.

وأضافوا: “لقد قضى مارك، قلب المشجع المميز، حياته في متابعة الرياضة التي ألهمته. لقد كان وجهًا مألوفًا للكثيرين في المشهد المستقل ومشجعًا مخلصًا لـ WWE يعتز بكل لحظة قضاها في الحلبة. بشكل مأساوي، بعد حضور Friday Night SmackDown، وصلت رحلة مارك إلى نهاية غير متوقعة”.

كان الأقارب الحدادون يطلبون مساعدة مالية لإعادة رفات إيزارد جواً إلى الوطن من فيغاس.