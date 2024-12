تم العثور على موسيقى لم يتم إصدارها في أكثر الأماكن غير المتوقعة

لقد ترك ديفيد باوي، الذي كان موسيقيًا صاحب رؤية، وحرباء، ولا يمكن استبداله، وفنانًا موهوبًا في كل مكان، وكائنًا فضائيًا محتملاً، وراءه فجوة هائلة عندما توفي في عام 2016. كان باوي أكثر من مجرد رجل على خشبة المسرح مع غيتار (لم يكن هناك أي ازدراء لهؤلاء الناس) – لقد كان رمزًا للأزياء والفنون البصرية والموسيقى والتمثيل والتعبير عن الذات في آن واحد. من فيلم “The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars” عام 1972 إلى فيلم “Blackstar” عام 2016، تحول بوي مع الزمن، وأعاد اكتشاف وإعادة اختراع وإلهام أجيال بأكملها على طول الطريق.

إعلان

إذًا، ما مدى أهمية اكتشاف أول عرض توضيحي لبوي في عام 1963 في سلة خبز مملوكة لجد شخص ما؟ نعم هذا صحيح. عثر ديفيد هادفيلد، أحد أفراد عائلة كونراد مع بوي البالغ من العمر 16 عامًا (الذي كان لا يزال يستخدم اسم ولادته ديفيد جونز في ذلك الوقت)، على العرض التوضيحي جنبًا إلى جنب مع “نماذج الحجز والصور الفوتوغرافية والرسومات الترويجية والرسائل والفواتير” في دور علوي في مرآب جده عام 2018، حسبما ذكرت صحيفة الغارديان.

يعرض العرض التوضيحي أن Bowie يتولى دور مغني Konrads في اختبار أداء لـ Decca Records. رفضت علامتهم التجارية عرض بوي، وفي النهاية أصبح هادفيلد مغني المجموعة. وقال هادفيلد: “لا يوجد تسجيل آخر للعرض التوضيحي الذي يظهر ديفيد (بوي) كقائد (لآل كونراد)”. ليست هذه هي المرة الوحيدة التي اكتشف فيها الناس موسيقى Bowie المفقودة. شهد عام 2021 أغنيتي “Karma Man” و”Silly Boy Blue” اللتين لم يتم إصدارهما تسلطان الضوء على ألبوم بوي المفقود عام 2001 بعنوان “Toy”.

إعلان