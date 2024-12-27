تم العثور على موسيقى لم يتم إصدارها في أكثر الأماكن غير المتوقعة

إنه حلم كل محبي الموسيقى: المزيد من الموسيقى من الفنان المفضل. إذا لم يطلقوا شيئًا منذ سنوات، فهذا شيء واحد. ولكن إذا مات موسيقي محبوب، فهذا شيء آخر تمامًا. باستثناء خدع الذكاء الاصطناعي الغريبة التي تجعل رقبتك ترتفع، فلن تتمكن أبدًا من سماع أي شيء جديد من فنان متوفى. هذا ما لم تجد كنزًا سريًا من المسارات المفقودة وغير المنشورة مخبأة في العلية، أو مخبأة تحت سلة خبز، أو مغلقة في قبو، أو معلقة في وحدة تخزين، أو حتى مختبئة على مرأى من الجميع.
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كما يبدو الأمر خياليًا، فقد حدثت كل هذه السيناريوهات على مر السنين. لقد صادف الناس الموسيقى المفقودة لفنانين بارزين في الحياة مثل البيتلز، والأمير، وديفيد باوي، ومايكل جاكسون، والملكة، والمزيد. لا يقتصر الأمر على وجود مثل هذه الموسيقى واستمرار العثور عليها، بل يأتي كل اكتشاف مزودًا بقصة فريدة أغرب من سابقتها.
من المهم أن تتذكر أن الموسيقيين الأكبر سنًا سجلوا أشياء على أشرطة في أيام ما قبل العصر الرقمي عندما كان من الممكن أن تضيع الأشياء بسهولة أكبر ولم يكن من السهل نسخها. هذا أقل احتمالا بكثير في العصر الحديث لتسجيل الفيديو والصوت الفوري على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. ولكي أكون صادقًا: سيبحث الناس عن الفنانين المشهورين، خاصة أولئك الذين لن نسمع أصواتهم مرة أخرى أبدًا. حتى أن مسارًا واحدًا فقط تم اكتشافه يطرح السؤال التالي: “ما هو مقدار هذه الأشياء الموجودة هناك؟” ليس هناك طريقة لمعرفة ذلك، وهناك أسباب كثيرة للأمل.
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تم إخفاء شريط البيتلز في العلية
لنكن صادقين: لا توجد فرقة أكثر تأثيرًا على الموسيقى الحديثة بأكملها من فرقة البيتلز. سوف يقول بعض الناس: “نعم، نعم، ولكن ماذا عن -” ويستشهدون ببعض الموسيقي الغامض الذي من المفترض أنه المهندس الحقيقي السري لكل شيء. سيثرثر آخرون حول كيف كان عازف الجيتار هذا أو ذاك رائداً في بعض أساليب أسلوب الإصبع التي أثرت على الجيل (وهذا قد يكون صحيحًا) أو يحاولون التقليل من أهمية موهبة فريق البيتلز. وفي النهاية، فإن اكتشاف موسيقى البيتلز التي لم يتم إصدارها سيكون بمثابة الكشف عن الكأس الموسيقية المقدسة – إذا كانت تلك الكأس تتحدث بلهجة ليفربول.
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هذا هو بالضبط ما حدث في عام 2004 عندما عثر فيرنون واربورتون، وهو رجل مسن من سوفولك، على شريط سري لفرقة البيتلز في علية منزله والذي ظل دون أن يلاحظه أحد لمدة 34 عامًا تقريبًا. لماذا استغرقوا وقتا طويلا للعثور عليه؟ وقالت زوجته جوان لصحيفة إيست أنجليان ديلي تايمز: “هناك الكثير من الأشياء في العلية لدرجة أنني أشعر بالقلق في بعض الأحيان من سقوطها على أرضية غرفة المعيشة”.
في السبعينيات، كان واربوتون يمتلك حانة في هولواي، لندن، حيث كان يشغل الأشرطة الإعلانية بين الموسيقى. إنه يعتقد أن الرجل الذي زودهم ربما أعطاه شريط البيتلز عن طريق الخطأ. يحتوي التسجيل الذي تبلغ مدته 30 دقيقة والمكون من 18 أغنية على بروفة لفريق البيتلز مليئة بالضحك والمزاح والإصدارات التي لم يتم إصدارها من أغنيتي “I Feel Fine” و”I’m A Loser”. وقال واربورتون لصحيفة إيست أنجليان ديلي تايمز: “أنا سعيد للغاية لامتلاك مثل هذه القطعة التذكارية الرائعة”. قام لاحقًا ببيع الشريط بالمزاد مقابل 10000 جنيه إسترليني.
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تم إغلاق كنز موسيقى برنس في قبو
هل يمكن أن يكون هناك رجل أكثر تشابكًا مع شخصيته العامة الأسطورية من الأمير؟ سار The Purple One متلألئًا عبر المسرح لعقود من الحشود الحماسية، وأذهل الجميع بروح الظهور والذوق الذي لا يضاهيه إلا الموسيقى والتفاني في حرفته. كان برينس مهووسًا للغاية عندما يتعلق الأمر بالكتابة والتسجيل، حيث أصدر 39 ألبومًا كاملاً على مدار 38 عامًا. منذ ظهوره الأول عام 1978 حتى وفاته عام 2016، باع أكثر من 150 مليون سجل في هذه العملية. وكما يشير Esquire بحق، كان هناك شيء ملهم للغاية بشأن Prince. قادت موسيقاه أجيالاً كاملة من الفنانين، من أليسيا كيز إلى دانجيلو ومن كيندريك لامار إلى ليزو.
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فهل من الممكن أن يكون مثل هذا الفنان غزير الإنتاج قد ترك 70٪ من أعماله خلفه عندما توفي في عام 2016؟ مئات الأغاني؟ الآلاف؟ ما يكفي من الموسيقى “لإصدار ألبوم جديد كل عام للقرن القادم”، كما تقول جوائز جرامي؟ هكذا كانت الشائعات عندما قامت شركة بريمر تراست، الشركة المسؤولة عن ممتلكاته، بالحفر حرفيًا في قبو سري في منزل برينس في عام 2016. ولم يترك وراءه أي تركيبة لها، ولا وصية، ولا تعليمات حول ما يجب فعله بأي شيء من ممتلكاته. .
بحلول عام 2021، استولت تيكا نيلسون، شقيقة برينس، على ممتلكاته، بما في ذلك الموسيقى التي لم يتم إصدارها في القبو. لقد أصدرت منذ ذلك الحين ألبومات برينس كاملة بعد وفاتها مثل “Welcome 2 America” لعام 2021. ولكن إذا كان هناك بالفعل آلاف الأغاني في خزنته، فهناك الكثير في المستقبل.
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تم وضع العرض التوضيحي الأول لديفيد باوي تحت سلة الخبز
لقد ترك ديفيد باوي، الذي كان موسيقيًا صاحب رؤية، وحرباء، ولا يمكن استبداله، وفنانًا موهوبًا في كل مكان، وكائنًا فضائيًا محتملاً، وراءه فجوة هائلة عندما توفي في عام 2016. كان باوي أكثر من مجرد رجل على خشبة المسرح مع غيتار (لم يكن هناك أي ازدراء لهؤلاء الناس) – لقد كان رمزًا للأزياء والفنون البصرية والموسيقى والتمثيل والتعبير عن الذات في آن واحد. من فيلم “The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars” عام 1972 إلى فيلم “Blackstar” عام 2016، تحول بوي مع الزمن، وأعاد اكتشاف وإعادة اختراع وإلهام أجيال بأكملها على طول الطريق.
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إذًا، ما مدى أهمية اكتشاف أول عرض توضيحي لبوي في عام 1963 في سلة خبز مملوكة لجد شخص ما؟ نعم هذا صحيح. عثر ديفيد هادفيلد، أحد أفراد عائلة كونراد مع بوي البالغ من العمر 16 عامًا (الذي كان لا يزال يستخدم اسم ولادته ديفيد جونز في ذلك الوقت)، على العرض التوضيحي جنبًا إلى جنب مع “نماذج الحجز والصور الفوتوغرافية والرسومات الترويجية والرسائل والفواتير” في دور علوي في مرآب جده عام 2018، حسبما ذكرت صحيفة الغارديان.
يعرض العرض التوضيحي أن Bowie يتولى دور مغني Konrads في اختبار أداء لـ Decca Records. رفضت علامتهم التجارية عرض بوي، وفي النهاية أصبح هادفيلد مغني المجموعة. وقال هادفيلد: “لا يوجد تسجيل آخر للعرض التوضيحي الذي يظهر ديفيد (بوي) كقائد (لآل كونراد)”. ليست هذه هي المرة الوحيدة التي اكتشف فيها الناس موسيقى Bowie المفقودة. شهد عام 2021 أغنيتي “Karma Man” و”Silly Boy Blue” اللتين لم يتم إصدارهما تسلطان الضوء على ألبوم بوي المفقود عام 2001 بعنوان “Toy”.
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تم إخفاء مسار الملكة على مرأى من الجميع
إذا أجبت “فريدي ميركوري” على السؤال “من هو أعظم مغني في كل العصور؟”، قد يختلف بعض الناس، ولكن ليس الكثير. إن أداء Live Aid الأسطوري لعام 1985 الذي قدمه Mercury وحده يكفي لتدشينه في القاعات المقدسة لفناني الأداء الأتقياء. وهذا لا يشمل حتى أوراق اعتماده في كتابة الأغاني، والتي تتضمن “نحن الأبطال” و”Bohemian Rhapsody” والمزيد. ولكن مع قيام أعضاء آخرين في فرقة Queen بكتابة وتشغيل أغانٍ هائلة مثل “We Will Rock You” و”Another One Bites the Dust”، تستحق فرقة Queen بأكملها الفضل في كل جزء من نجاح الفرقة.
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لكن ميركوري هو الذي برز كأقوى رجل في موسيقى الروك قبل وفاته في عام 1991، وهو الذي برز في أحد أغاني كوين التي لم يتم إصدارها سابقًا، “واجه الأمر وحدك”. تم إصدار الأغنية أخيرًا في عام 2022، وظلت على حالها لعقود من الزمن. في مقابلة مع راديو بي بي سي 2، وصفها عازف الطبول روجر تايلور بأنها “مقطوعة عاطفية للغاية”، ووصفها عازف الجيتار بريان ماي بأنها “جميلة” و”مؤثرة”. تم العثور على “واجه الأمر بمفردك” في الأماكن التي يسهل التغاضي عنها: على مرأى من الجميع. وقد كتبه عطارد.
لم يخوض تايلور أو ماي أو أي شخص آخر في التفاصيل حول مكان وجود المسار بالضبط. وقالت ماي: “لقد نظرنا إلى الأمر عدة مرات وفكرنا، لا، لا يمكننا إنقاذ ذلك حقًا”. “لكن في الواقع، ذهبنا إلى هناك مرة أخرى وقال فريقنا الهندسي الرائع: حسنًا، يمكننا القيام بهذا وهذا”.” الآن بفضل جهود الجميع، لدينا تكريم جديد جميل لعطارد بعد وفاته.
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تم العثور على أغاني مايكل جاكسون في وحدة تخزين
أخيرًا، نصل إلى اكتشاف حديث جدًا لموسيقى لم يتم إصدارها من قبل ملك البوب نفسه، مايكل جاكسون. إنه أحد أكبر النجوم (إن لم يكن أكبرهم) وأكثرهم شهرة في تاريخ الموسيقى – ونعني بذلك عالميًا. بعد أن باع أكثر من 343 مليون سجل خلال مسيرته الفردية التي استمرت 37 عامًا من عام 1972 إلى عام 2009، أصبح جاكسون معروفًا في كل ركن من أركان العالم تقريبًا. مع نجاحات مثل “Bad” و”Beat It” و”Thriller” و”Billie Jean” و”Smooth الجنائية” وما إلى ذلك، لم يبق لديه أي شيء لإثباته عندما يتعلق الأمر بأوراق اعتماد كتابة الأغاني. ونحن نقول مؤهلات تأليف الأغاني لأن جاكسون كتب معظم موسيقاه الخاصة، بما في ذلك العديد من تلك الأغاني الناجحة – أكثر من 150 أغنية.
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تم اكتشاف ذاكرة التخزين المؤقت لأغاني جاكسون التي لم يتم إصدارها في وحدة تخزين في كاليفورنيا. وكما أوضحت صحيفة هوليوود ريبورتر، فإن جريج موسجروف، البالغ من العمر 56 عامًا، “ضابط دورية الطرق السريعة السابق في كاليفورنيا الذي تحول إلى أب في المنزل” ورثه من شخص قال إنه يخص المغني والمنتج برايان لورين. وفقًا لقائمة مخزون Musgrove، فهو الآن المالك الفخور لـ 15 أغنية لجاكسون عبر 16 شريط كاسيت، بعضها كامل، وبعضها ثنائي مع لورين، إحداها أغنية راب لجاكسون مع LL Cool J، والمزيد.
ومن الغريب أن موسجروف قال إن عائلة جاكسون لا تريد الموسيقى، وأخبروا The Hollywood Reporter أن لديهم بالفعل مقطوعات رئيسية لكل مسار. وهذا يترك لموسجروف خيارًا واضحًا: دار المزاد. احذر الأطراف المهتمة: قد تتمكن من الحصول على أغاني جاكسون غير المسموعة في وقت أقرب مما تعتقد.
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