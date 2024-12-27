تم العثور على موسيقى لم يتم إصدارها في أكثر الأماكن غير المتوقعة

إنه حلم كل محبي الموسيقى: المزيد من الموسيقى من الفنان المفضل. إذا لم يطلقوا شيئًا منذ سنوات، فهذا شيء واحد. ولكن إذا مات موسيقي محبوب، فهذا شيء آخر تمامًا. باستثناء خدع الذكاء الاصطناعي الغريبة التي تجعل رقبتك ترتفع، فلن تتمكن أبدًا من سماع أي شيء جديد من فنان متوفى. هذا ما لم تجد كنزًا سريًا من المسارات المفقودة وغير المنشورة مخبأة في العلية، أو مخبأة تحت سلة خبز، أو مغلقة في قبو، أو معلقة في وحدة تخزين، أو حتى مختبئة على مرأى من الجميع.

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كما يبدو الأمر خياليًا، فقد حدثت كل هذه السيناريوهات على مر السنين. لقد صادف الناس الموسيقى المفقودة لفنانين بارزين في الحياة مثل البيتلز، والأمير، وديفيد باوي، ومايكل جاكسون، والملكة، والمزيد. لا يقتصر الأمر على وجود مثل هذه الموسيقى واستمرار العثور عليها، بل يأتي كل اكتشاف مزودًا بقصة فريدة أغرب من سابقتها.

من المهم أن تتذكر أن الموسيقيين الأكبر سنًا سجلوا أشياء على أشرطة في أيام ما قبل العصر الرقمي عندما كان من الممكن أن تضيع الأشياء بسهولة أكبر ولم يكن من السهل نسخها. هذا أقل احتمالا بكثير في العصر الحديث لتسجيل الفيديو والصوت الفوري على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. ولكي أكون صادقًا: سيبحث الناس عن الفنانين المشهورين، خاصة أولئك الذين لن نسمع أصواتهم مرة أخرى أبدًا. حتى أن مسارًا واحدًا فقط تم اكتشافه يطرح السؤال التالي: “ما هو مقدار هذه الأشياء الموجودة هناك؟” ليس هناك طريقة لمعرفة ذلك، وهناك أسباب كثيرة للأمل.

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