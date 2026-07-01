تم العثور على والدة نجم اتحاد كرة القدم الأميركي كاليه كامبل ميتة داخل منزل أتلانتا، واتهم شقيقه سياري كامبل بالقتل

اتهم شقيق نجم بالتيمور رافينز كاليه كامبل بالقتل بعد العثور على والدتهما ميتة داخل منزلها في أتلانتا.

أُعلن عن وفاة ناتيل كامبل، 71 عامًا، داخل منزلها في حي باكهيد الراقي بولاية جورجيا، عندما وجدتها الشرطة غير مستجيبة أثناء فحص الرعاية الاجتماعية بعد ظهر يوم الثلاثاء، وفقًا لقناة WSB-TV.

وقالت العائلة، وفقًا لما ذكره إيان رابوبورت، أحد المطلعين على اتحاد كرة القدم الأميركي: “لقد دمرنا أن نعلن أن عائلة كامبل فقدت أمها، السيدة ناتيل كامبل”.

“في حين أن تفاصيل وفاتها لا تزال قيد التحقيق، فإننا نشعر بالارتياح عندما نعلم أنها قد تم لم شملها مع والدنا، حبيبها تشاك، وبين ذراعي ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. نطلب الخصوصية في هذا الوقت حتى نتمكن من تكريمها ومشاركة حزننا الساحق على انفراد وكعائلة “.

وقال مسؤولو شرطة أتلانتا إن الأقارب كانوا قلقين بشأن السبعيني واستدعوا الضباط إلى المنزل الواقع في المبنى رقم 3500 من طريق روزويل شمال غرب بعد الساعة 12:30 ظهرًا.

وعلمت الشرطة أن رجلاً تحصن داخل المنزل بعد وقت قصير من وصولهم، مما أجبر الضباط على دخول المنزل واحتجاز الشخص الذي لم تذكر الشرطة اسمه.

تم التعرف على سياري كامبل لاحقًا على أنه المشتبه به الذي تم احتجازه لدى الشرطة.

تم القبض على اللاعب البالغ من العمر 41 عامًا، وهو لاعب كرة قدم سابق في ولاية كولورادو والأخ الأكبر للاعب اتحاد كرة القدم الأميركي، وحجزه في سجن مقاطعة فولتون صباح الأربعاء.

ويواجه اتهامات بالقتل والاعتداء الجسيم وحيازة سلاح ناري أو سكين أثناء ارتكاب جناية، وفقًا لسجلات السجن التي اطلعت عليها صحيفة The Post.

ولم ينشر المسؤولون سوى التفاصيل الأولية حول جريمة القتل المشتبه بها.

وقال جاي أبت محامي الدفاع عن سيار كامبل لقناة WSB-TV إن الشرطة حصلت على أوامر تفتيش لمنزل باكهيد وملابسه وحمضه النووي.

تم استدعاء الضباط سابقًا إلى منزل ناتيل كامبل بسبب مشكلة محتملة تتعلق بالصحة العقلية مع سيار كامبل.

وقال الملازم كريستوفر بتلر للمنفذ: “إن نظرة سريعة على التاريخ تظهر أن بعض المكالمات التي تعود في أبريل والتي تتعامل مع هذا الموقع كانت حادثة حريق متعمد محتملة”. “كانت هناك بعض المؤشرات على احتمال وجود بعض مشكلات الصحة العقلية لدى الفرد.”

ولم يتضح على الفور ما إذا كان سياري كامبل يعيش مع والدته وقت جريمة القتل المزعومة.

كاليه كامبل، تم اختيار مسودة الجولة الثانية لعام 2008 من جامعة ميامي، وتم اختياره في Pro Bowl ست مرات ويحتل المرتبة الثالثة بالنسبة لمعظم الأكياس من قبل لاعب نشط في اتحاد كرة القدم الأميركي.

حصل على جائزة Walter Payton NFL Man of the Year لعام 2025 لتأسيسه مؤسسة تشارلز ريتشارد كامبل جنبًا إلى جنب مع والدته وإخوته السبعة.

تعمل المؤسسة، التي تحمل اسم والده الراحل، على تعزيز المجتمع من خلال تعليم المهارات الحياتية الأساسية للشباب.