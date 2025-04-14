تم القبض على الزمن الغريب بوب ديلان بسبب بروس سبرينغستين

بالإضافة إلى استجوابه حول هويته ، تم استجواب بوب ديلان عن سبب وجوده بالضبط حول منطقة سكنية هادئة في لونج فرع في المطر المصب. تقول الضابط كريستي بوبل إن ديلان أخبرها أنه يفكر في شراء منزل في المنطقة. ومع ذلك ، قال أيضًا إنه كان في نيو جيرسي لأنه كان في جولة. وقال بوبل (لكل أخبار ABC): “قال إنه كان يقوم بجولة في البلاد مع ويلي نيلسون وجون ميلنكامب”. “الآن أنا مريب قليلاً عن قصته. لم أكن أعرف ما الذي أؤمن به أو من أين أتى ، أو حتى من كان. نرى الكثير من الناس في إيقاعنا ، ولم أكن متأكدًا مما إذا كان قد جاء من أحد مستشفياتنا أو شيء من هذا القبيل.” كان ديلان 68 في وقت اللقاء ، ولم يتعرف عليه بوبلي ، الذي شاهد صور الموسيقي فقط على أنه شاب ،.

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ديلان شهير غامض ولا يبذل القليل من الجهد لشرح نواياه كموسيقي وشخصية عامة. في الواقع ، لا يوجد بيان مباشر من الأسطورة حول سبب خروجه بالفعل في Long Branch في ذلك اليوم. لكن ديلان ظهر سابقًا في العام بشكل غير متوقع ، حيث قام بفحص المعالم الموسيقية المحلية بالقرب من المكان الذي يتجول فيه. قبل شهرين من الحادث الذي وقع في لونج برانش ، قام ديلان بجولة بصحبة مرشدين في منزل الطفولة في جون لينون في ليفربول ، إنجلترا ، وفي العام السابق ظهر خارج منزل الطفولة في نيل يونغ في وينيبيغ. تكهن المشجعون بأن ديلان ربما كان يتطلع إلى أداء الحج المماثل إلى السكن السابق لبروس سبرينغستين ، الذي كان مسكنه الطويل هو الموقع الذي كتب فيه أغنيته المميزة ، “ولد في الجري” (الذي قيل إنه يكرهه في البداية).

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