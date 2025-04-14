تم القبض على الزمن الغريب بوب ديلان بسبب بروس سبرينغستين

في 23 يوليو 2009 ، أصبح سكان لونج برانش ، نيو جيرسي قلقًا بشأن رجل مشبوه يتربص خارج أحد المنازل المجاورة. كان الرجل محشورًا ، ومغطى بالغطاء ، ويقف في الأمطار المتصة. بعد فترة وجيزة ، أزعج المتفرجين بشكل أكبر من خلال الدخول إلى ساحة عقار كان معروضًا للبيع. على افتراض أن الرجل لم يكن جيدًا ، أطلق أحد السكان على رجال الشرطة. لم يعلموا أن الرقم المتواضع هو الموسيقي الأسطوري بوب ديلان.
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وصل رجال الشرطة بعد فترة وجيزة واقتربوا من الرقم ، الذي غادر العقار في ذلك الوقت وكان يسير في الشارع. كان ضابط الشرطة الذي أوقف ديلان في مساراته كريستي بوبل البالغة من العمر 24 عامًا ، والذي طلب من الرجل اسمه. لم يكن يحمل أي معرف ، لذلك أخبرها ببساطة أن اسمه كان بوب ديلان. أدركت بوبل اسم موسيقي مشهور ، لكنها وافقت على تقارير من السكان بأنه كان يتصرف بشكل مثير للريبة. ولكن يبدو أن الحقيقة هي أن ديلان كان يتطلع إلى التواصل مع الماضي الأسطورة الموسيقية الأخرى ، بروس سبرينغستين ، الذي ولد ونشأ في المنطقة.
ماذا كان يفعل بوب ديلان في نيو جيرسي في عام 2009؟
بالإضافة إلى استجوابه حول هويته ، تم استجواب بوب ديلان عن سبب وجوده بالضبط حول منطقة سكنية هادئة في لونج فرع في المطر المصب. تقول الضابط كريستي بوبل إن ديلان أخبرها أنه يفكر في شراء منزل في المنطقة. ومع ذلك ، قال أيضًا إنه كان في نيو جيرسي لأنه كان في جولة. وقال بوبل (لكل أخبار ABC): “قال إنه كان يقوم بجولة في البلاد مع ويلي نيلسون وجون ميلنكامب”. “الآن أنا مريب قليلاً عن قصته. لم أكن أعرف ما الذي أؤمن به أو من أين أتى ، أو حتى من كان. نرى الكثير من الناس في إيقاعنا ، ولم أكن متأكدًا مما إذا كان قد جاء من أحد مستشفياتنا أو شيء من هذا القبيل.” كان ديلان 68 في وقت اللقاء ، ولم يتعرف عليه بوبلي ، الذي شاهد صور الموسيقي فقط على أنه شاب ،.
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ديلان شهير غامض ولا يبذل القليل من الجهد لشرح نواياه كموسيقي وشخصية عامة. في الواقع ، لا يوجد بيان مباشر من الأسطورة حول سبب خروجه بالفعل في Long Branch في ذلك اليوم. لكن ديلان ظهر سابقًا في العام بشكل غير متوقع ، حيث قام بفحص المعالم الموسيقية المحلية بالقرب من المكان الذي يتجول فيه. قبل شهرين من الحادث الذي وقع في لونج برانش ، قام ديلان بجولة بصحبة مرشدين في منزل الطفولة في جون لينون في ليفربول ، إنجلترا ، وفي العام السابق ظهر خارج منزل الطفولة في نيل يونغ في وينيبيغ. تكهن المشجعون بأن ديلان ربما كان يتطلع إلى أداء الحج المماثل إلى السكن السابق لبروس سبرينغستين ، الذي كان مسكنه الطويل هو الموقع الذي كتب فيه أغنيته المميزة ، “ولد في الجري” (الذي قيل إنه يكرهه في البداية).
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تم نقل ديلان لإثبات هويته
مع الضابط كريستي بوبل لا تزال متشككة في أن بوب ديلان كان هو الذي قال إنه كان ، سألت عن مكان إقامته. أجاب الموسيقي بأنه كان لديه حافلاته السياحية متوقفة خارج فندق المحيط. ثم طلبت بوبل من ديلان الدخول إلى طراد الشرطة حتى تتمكن من اصطحابه إلى هناك للحصول على هوية وإثبات هويته.
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أجرى الاثنان حديثًا صغيرًا في الطريق ، مع ما زال Bobble غير مقتنع بأن ديلان كان هو الذي قال إنه كان. فقط عندما دخلوا إلى ساحة انتظار السيارات في الفندق وشاهدت “الحافلات السياحية الهائلة” التي بدأت في الفجر عليها أنه قد يكون في الواقع هو الذي قال إنه كان. بعد البروتوكول ، انتظرت حتى زودها مدير ديلان بجواز سفر الموسيقي. كما ذكرت ABC News ، أجابت ببساطة: “حسنًا. أم ، أتمنى لك يومًا سعيدًا”.
ضحك الحادث إلى حد كبير في الصحافة. تلقت بوبل بعض الانتقادات الرائعة لعدم قدرتها على التعرف على أيقونة البوب الرئيسية على مرأى ، على الرغم من أن مؤيديها جادلوا بأنها ، بالنظر إلى عمرها ، لا ينبغي توقعها. ومع ذلك ، أشار بعض المعلقين إلى أنه لم يكن أي شيء فعله ديلان في ذلك اليوم ، كان الشرطة قد تم استدعاؤه عليه غير قانوني. أطلقوا عليها اتهامًا حزينًا للحرية الشخصية بأن رجل أكبر سناً لم يستطع المشي – سواء كان يرتدي أمطارًا أم لا – دون لفت انتباه إنفاذ القانون في نيو جيرسي.
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