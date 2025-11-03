تم القبض على الظهير الدفاعي لجامعة ألاباما دري كيركباتريك جونيور خلال أسبوع وداع الفريق

تم القبض على نجل نجم اتحاد كرة القدم الأميركي السابق والظهير الدفاعي لجامعة ألاباما دري كيركباتريك جونيور خلال عطلة نهاية الأسبوع خلال أسبوع وداع Crimson Tide.

كشفت سجلات السجن التي حصل عليها موقع AL.com أن كيركباتريك جونيور تم حجزه في سجن مقاطعة توسكالوسا يوم السبت بسبب ثلاث تهم تتعلق بالتعريض للخطر المتهور، وتهمة واحدة بمحاولة المراوغة والسرعة.

تم إطلاق سراح رجل الدفاع في السنة الثانية لاحقًا بكفالة قدرها 1500 دولار بعد ساعات من اعتقاله.

ويتولى قسم شرطة جامعة ألاباما التحقيق.

ولم تنشر السلطات تفاصيل حول ظروف اعتقال كيركباتريك.

وقال متحدث باسم جامعة ألاباما لألعاب القوى: “نحن على علم بالحادث الذي تورط فيه دري كيركباتريك جونيور ونعمل على جمع المزيد من التفاصيل في هذا الوقت”.

كيركباتريك جونيور هو ابن نجم ألاباما السابق ولاعب عموم أمريكا دري كيركباتريك الأب، الذي لعب لفريق Crimson Tide تحت قيادة مدرب كرة القدم الجامعي الأسطوري نيك سابان من عام 2009 إلى عام 2011.

قام فريق سينسيناتي بنغلس بصياغة كيركباتريك الأب، البالغ من العمر الآن 36 عامًا، مع الاختيار العام السابع عشر في الجولة الأولى من مسودة اتحاد كرة القدم الأميركي لعام 2012.

أطلق فريق Bengals سراحه في عام 2020 بعد ثمانية مواسم ووقع لاحقًا مع أريزونا كاردينالز.

ثم وقع كيركباتريك الأب مع سان فرانسيسكو 49ers ولكن تم إطلاق سراحه في نوفمبر 2021.

اتبع المخضرم في اتحاد كرة القدم الأميركي وخريج Crimson Tide السابق خطاه عندما انضم إلى برنامج ألاباما العام الماضي.

ولعب كيركباتريك جونيور 13 مباراة العام الماضي وكان مناسبًا لجميع المباريات الثماني هذا الموسم، وفقًا لموقع المدرسة على الإنترنت.

حقق كيركباتريك جونيور تسع تدخلات، وتدخل للخسارة، وتعثر إجباري واحد هذا الموسم.

ألاباما يجلس في 7-1 عموما و5-0 في المجلس الأعلى للتعليم، والثاني في المؤتمر.

من المقرر أن يستضيف Crimson Tide LSU في نهاية الأسبوع المقبل حيث يسعى لتحقيق فوزه الثامن والسادس في لجنة الأوراق المالية والبورصات.