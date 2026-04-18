تم القبض على العدائين الذكور وهم يتنافسون في فئة السيدات في ماراثون جنوب إفريقيا المرموق

تم استبعاد عداءين تم اكتشاف تنافسهما بشكل احتيالي نيابة عن زميلات في ماراثون كبير بجنوب إفريقيا، وقد يواجهان الإيقاف لمدة عامين من المشاركة في هذا الحدث، إلى جانب المرأتين.

قامت العداءتان بتبادل مراويلهما مع الرجلين، اللذين أنهيا كلاهما ضمن المراكز العشرة الأولى في نصف الماراثون للسيدات في ماراثون المحيطين في كيب تاون يوم الأحد الماضي، وحرموا في البداية تلك الفتحات لعداءتين.

لكن تم اكتشاف الغش من قبل أحد أعضاء مجلس إدارة الماراثون، وتم استبعاد الرجال من المركزين السابع والعاشر. وتم التعرف على امرأتين في وقت متأخر بدلاً من ذلك.

وقال ستيوارت مان، عضو مجلس إدارة الماراثون، إن لاريسا باريخ اتُهمت بجعل لوك جاكوبس يترشح نيابة عنها، كما اتُهم تيجان غارفي بجعل نيك برادفيلد يركض نيابة عنها.

وقال مان إن المتسابقين الأربعة يواجهون إجراءات تأديبية قد تشمل المنع من المشاركة في الحدث لمدة عامين.

يعد سباق Two Oceans السنوي أحد سباقات الماراثون الشهيرة في جنوب إفريقيا ويتضمن سباق ألتراماراثون بطول 34.7 ميلًا ونصف ماراثون بطول 13.1 ميلًا.

يستقطب الحدث ما يزيد عن 16.000 مشارك، ويعد الانتهاء من بين العشرة الأوائل إنجازًا كبيرًا لمعظم المتسابقين.

عضو مجلس إدارة السباق يصف تبديل المرايل بأنه غير أخلاقي

وقال مان إن تبادل المرايل أصبح أكثر شيوعًا، ويمكن أن يكون محفوفًا بالمخاطر، “لا يعتبر هذا غير أخلاقي فحسب، بل يشكل أيضًا مخاطر صحية وطبية في حالة الطوارئ، حيث قد يتم إعطاء دواء خاطئ لشخص خاطئ”.

وأوضح مان أن هناك دوافع مختلفة تلعب دوراً في هذا الأمر.

يعطي بعض المتسابقين مريلةهم للوقوف في حالة تعرضهم لإصابة في اللحظة الأخيرة أو أي سبب آخر غير متوقع لعدم تمكنهم من الركض في السباق الذي سجلوا فيه.

وقال إن آخرين يفعلون ذلك لكسب أوقات أسرع بشكل مخادع مما يمكنهم تحقيقه بطريقة أخرى، للتأهل للسباقات المستقبلية.

الصور على الإنترنت أدت إلى هذا الاكتشاف

تم إبلاغ مان بإحدى المقايضة بعد أن نشر جاكوبس صورًا لنفسه في السباق على وسائل التواصل الاجتماعي ولاحظ الناس أن مريلةه تحمل اسم “لاريسا”.

وقال جاكوبس في اعتذار مكتوب: “لقد ارتكبت خطأ في الحكم ولم أفكر في العواقب. لم يكن ينبغي لي أن أشارك”.

وقال مان إن باريخ لم يقدم أي تفسير واضح لكيفية انتهاء جاكوبس بمريلتها. لكن غارفي اعترفت بأنها أعطتها لبرادفيلد، وقالت في بيان مكتوب إنها عانت من مشكلة في الفخذ قبل السباق.

قال غارفي: “في اليوم السابق، انهار فخذي تمامًا، مما جعلني غير قادر حتى على المشي. شعرت بالسوء لأنني تخليت عن المشاركة في السباق، فركض صديقي مكاني”.

وقال مان إن المرأتين اعتذرتا.