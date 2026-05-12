تم القبض على براندون كلارك وبحوزته نصف رطل من المخدرات قبل أسابيع من وفاته

قبل أقل من ستة أسابيع من وفاته المفاجئة عن عمر يناهز 29 عامًا، ألقي القبض على براندون كلارك، مهاجم ممفيس جريزليز، في أركنساس بتهمة حيازة نصف رطل من المخدرات.

وفقًا لإفادة خطية عن السبب المحتمل لمكتب شرطة مقاطعة كروس، حصلت عليها صحيفة كاليفورنيا بوست يوم الثلاثاء، اكتشفت السلطات 235.6 جرامًا من القرطوم في سيارة كلارك أثناء توقف حركة المرور.

تم إيقاف كلارك في سيارة كورفيت بزعم “مرور عدة مركبات في منطقة محظورة بسرعة تزيد عن 100 ميل في الساعة”، والسبب المحتمل في الإفادة الخطية أن رجال الشرطة عثروا على مخبأه الضخم من القرطوم في حقيبة من القماش الخشن الأزرق في مقعد الراكب الخاص به.

ويُزعم أن كلارك اعترف بحيازة المخدرات، لكنه أصر على أن “هذه الأشياء قانونية”، وفقًا للتقرير.

ولكن في أركنساس، تم حظر هذه المادة.

تذكر Mayo Clinic أن المستخدمين يتناولونه لأنه يمكن أن يكون بمثابة منبه ومهدئ. لكنها تشير أيضًا إلى أنه “لم يثبت أن القرطوم آمن أو يعالج أي حالة طبية”، مضيفًا أن إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية وصفته بأنه “عقار مثير للقلق”.

تشير الإفادة الخطية للسبب المحتمل إلى أنه تم العثور على كلارك في النهاية بحوزته “عدة أكياس كبيرة من الكبسولات الشفافة” التي كانت مليئة بالمادة “المسحوقة الخضراء” في رحلته.

يُزعم أيضًا أن كلارك كان لديه قلم THC Vape Pen.

تم احتجاز نجم غونزاغا السابق ووجهت إليه لاحقًا تهم جنائية متعددة، بما في ذلك جناية الاتجار بمواد خاضعة للرقابة، وجناية الهروب في مركبة تتجاوز الحد الأقصى للسرعة وجنحة حيازة مادة خاضعة للرقابة.

وكان من المقرر أن يمثل كلارك أمام جلسة استماع بشأن الإقرار بالذنب وتوجيه الاتهام يوم الجمعة.

ذكرت قناة NBC4 يوم الثلاثاء أنه تم العثور على كلارك ميتًا داخل منزل في لوس أنجلوس بعد الساعة الخامسة مساءً يوم الاثنين.

وأضاف المنفذ أنه تم العثور على أدوات مخدرات في المنزل ويجري التحقيق في الأمر باعتباره جرعة زائدة محتملة.

ولا يزال سبب وطريقة الوفاة في انتظار نتائج التشريح.

وقال جريزليز في بيان يؤكد وفاته يوم الثلاثاء: “نشعر بحزن شديد بسبب الخسارة المأساوية لبراندون كلارك”. “كان براندون زميلًا رائعًا في الفريق وشخصًا أفضل من أي وقت مضى ولن يُنسى تأثيره على المنظمة ومجتمع ممفيس الأكبر. نعرب عن خالص تعازينا لعائلته وأحبائه خلال هذا الوقت العصيب.”

لعب كلارك – الذي تم اختياره في الجولة الأولى في مسودة الدوري الاميركي للمحترفين لعام 2019 – جميع المواسم السبعة من مسيرته في الدوري الاميركي للمحترفين مع غريزليز، حيث سجل دقائق في إجمالي 309 مباراة.