تم القبض على جيرفونتا ديفيس بعد حادثة قبيحة مزعومة مع صديقها السابق

عاد جيرفونتا ديفيس في مشكلة قانونية.

تم إلقاء القبض على الملاكم النجمي بتهمة البطارية يوم الخميس في ميامي ناشئة عن مشادة مزعومة وقعت في 15 يونيو.

ذهب ديفيس ، بطل WBA الخفيف الوزن ، إلى منزل شريكه السابق ويدعم أن الحجة قد تحولت إلى جسدي.

وفقًا لتقرير شرطة دورال الذي تم الحصول عليه من قبل WPLG Local 10 ، أصر ديفيس على أن الضحية يخرج الأطفال من سيارته لأنه لم يعد ينوي أخذهم بعد الآن.

عندما انحنى الضحية إلى السيارة ، زُعم أن ديفيس ضرب الضحية في الجزء الخلفي من الرأس وصفعها على وجهها ، مما تسبب في قطع على شفتها الداخلية.

كان ديفيس محتجزًا بكفالة بقيمة 10،000 دولار.

كان ديفيس والمرأة على علاقة منذ حوالي أربع سنوات وأنجبت طفلان معًا.

كان ديفيس ، 30 عامًا ، في منزل الضحية في تلك الليلة لالتقاط الأطفال لعيد الأب.

بعد هذا الحادث ، اتصلت الضحية والدتها للخروج والمساعدة.

يزعم أن الأم رأت ابنتها تبكي بعد أن صدمها ديفيس.

وبحسب ما ورد سجلت جزءًا من المشاجرة حيث ألقى ديفيس صندوقًا صغيرًا على الضحية.

وفقًا للشرطة ، رفض ديفيس ملء تحذير ميراندا عندما تم إحضاره إلى مركز الشرطة يوم الجمعة.

ديفيس لديه عدد من عمليات التشغيل مع القانون الذي يعود تاريخه إلى 2019.

كان الحادث الأخير عندما زعم أنه ضرب امرأة مع “صفعة من نوع اليد المغلقة”.

تم إسقاط التهم فيما بعد.

ديفيس ، وفقا لبوكسريك ، هو أعلى الوزن الخفيف في العالم مع سجل مهني 30-0-1.

كانت معركته الأخيرة في مارس 2025 في مركز باركليز عندما كان مفضلاً كبيرًا على لامونت روش جونيور ، لكنه حقق السحب الوحيد في مسيرته في أداء ساحق.

تم صياغة ديفيس من قبل حشد بروكلين وقرار الحكم ستيف ويليس بعدم منح روش ضربة قاضية في الجولة التاسعة في نهاية المطاف ، غيرت نتيجة المعركة.

– مع AP