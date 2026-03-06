تم القبض على ديلون بروكس من صنز بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول أثناء إعادة تأهيل اليد المكسورة

تم القبض على مهاجم صنز ديلون بروكس بسبب وثيقة الهوية الوحيدة صباح يوم الجمعة في سكوتسديل.

بالنسبة الى TMZ، كان المهاجم الكندي “محترمًا ومتعاونًا” بعد أن تم اعتقاله حوالي الساعة الثانية صباحًا حتى تم إطلاق سراحه بعد حوالي 80 دقيقة.

أصيب بروكس (30 عاما) بكسر في يده خلال الفوز على ماجيك في 21 فبراير، وهي إصابة من المتوقع أن تبعده عن الملاعب لمدة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع.

وكانت هذه ضربة قوية لفينيكس الذي يدخل قائمة الجمعة بنتيجة 35-27 ويحتل المركز السابع في القسم الغربي.

يشتهر بروكس بإثارة المعارضين ويعتبر على نطاق واسع أحد أكثر اللاعبين المكروهين في الدوري.

ومع ذلك، فقد كان أيضًا عنصرًا مهمًا في المتنافسين على التصفيات مع غريزليز وروكتس والآن صنز.

قال بروكس لـ ESPN في وقت سابق من هذا الموسم: “كما ترى في الملعب، قد لا يكون الأمر “احترافيًا” لأنني أتحدث كثيرًا عن”. “أدير فمي. أنا أصرخ. أنا أصرخ على الجمهور، بلا، بلاه، بلاه. ولكن هذا فقط في اللعبة. هذه هي شخصيتي.”

في وقت إصابته، كان بروكس في خضم أفضل موسم في مسيرته، حيث بلغ متوسطه 20.9 نقطة و 3.7 كرات مرتدة في المباراة الواحدة.

ويتقدم صنز 2-2 في غيابه، ويسقط أمام بولز يوم الخميس 105-103.

كان بروكس مهاجمًا عنيدًا، وقد اكتسب سمعة سيئة في جميع أنحاء الدوري الاميركي للمحترفين بسبب عداءه الطويل مع ليبرون جيمس.