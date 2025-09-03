تم القبض على لاعب خط الوسط السابقان بعد أن قاموا بضرب الزوجة خلال قتال المطار

اتهم ميشيل بارو لاعب الظهير السابق للجناحين باللكم عن طريق الخطأ زوجته في معركة عائلية برية في مطار فورت لودرديل هوليوود الدولي يوم الثلاثاء.

شارك بارو ، 55 عامًا ، في جدال مع أفراد الأسرة الذين صعدوا إلى حد كبير في المطار عندما ألقى نجم جامعة ميامي السابق لكمة وضرب زوجته شيللي عن غير قصد في وجهه ، وفقًا لتقارير متعددة.

ظل بارو غير مرهق ، ويزعم أنه يثقب الهدف الأولي لأغضبه “في وجهه بقبضة مغلقة” وفقًا لـ TMZ.

أدى ذلك إلى مباراة مصارعة داخل الهواء.

تم إلقاء القبض على بارو في ثلاث تهم من الجنحة من الدرجة الأولى لمسة محلية أو ضرب/بطارية يوم الثلاثاء ، وفقًا لسجلات المحكمة التي شاهدتها المنشور.

دخل نداء من عدم مذنب يوم الأربعاء.

كان بارو من مواطني فلوريدا ، وكان بطلًا وطنيًا مرتين في ميامي وكان لاعبًا دفاعيًا في جميع أنحاء أمريكا وبيج إيست في عام 1992.

واصل اختيار الجولة الثانية من هيوستن أويلرز في مسودة عام 1993 ، رقم 47 بشكل عام ، حيث لعب مع الامتياز لمدة أربعة مواسم.

بعد قضاء 1997-1999 مع Carolina Panthers ، انضم Barrow إلى العمالقة لمدة أربعة مواسم ، مما أدى إلى NFC مع 150 حلقة خلال موسم 2003. لقد كان جزءًا من فريق العمالقة الذين خسروا أمام الغربان في Super Bowl XXXV.

لعب حملته النهائية في اتحاد كرة القدم الأميركي مع رعاة البقر في عام 2005.

ذهب بارو إلى المدرب ، حيث كان في طريقه من صفوف المدارس الثانوية إلى مدرب لاعبي الظهير في ميامي ومنسق الفرق الخاصة ، وظائف شغلها من 2007-2013.

أمضى ثلاثة مواسم مع Seahawks في اتحاد كرة القدم الأميركي كعضو في طاقم التدريب الذين يبدأون في عام 2015.