تم القبض على مذيع راديو النمور على ميكروفون ساخن بقنبلة F بعد كسارة ALDS

قال دان ديكرسون بالصدفة ما كان يفكر فيه كل مشجعي النمور بعد انتهاء موسمهم بحزن.

تم القبض على مذيع راديو Tigers منذ فترة طويلة وهو يسقط قنبلة F في ميكروفون ساخن بعد خسارة ديترويت 15 شوطًا في نهاية الموسم أمام Mariners في اللعبة 5 من ALDS ليلة الجمعة.

بعد المباراة الكلاسيكية الفورية التي استمرت ما يقرب من خمس ساعات، والتي تخللتها أغنية منفردة من لاعب سياتل خورخي بولانكو، لم ير ديكرسون المدمر حاجة لتلخيص المباراة مع شريك الراديو دان بيتري، مطرحًا السؤال: ما الذي يمكن الحديث عنه أيضًا؟

تحذير: لغة صريحة

وقال: “ليس علي أن ألعب لعبة… آه، اللعنة”. “تبًا، ملخص هذه اللعبة… أوه، أنا آسف، هل كان ذلك بصوت عالٍ؟”

واعتذر ديكرسون، في بيان لصحيفة ديترويت فري برس، عن تعليقاته.

وقال ديكرسون: “أريد أن أعتذر بصدق عن الشتائم خلال فترة الاستراحة بعد المباراة الليلة الماضية”. “لقد تُركت ميكروفوناتنا مفتوحة عن غير قصد – لكنني أعرف أفضل من أن أقسم في ميكروفون مفتوح. لقد قيل ذلك في لحظة من الإحباط، ولم يكن انعكاسًا لما أشعر به حيال القيام بملخص المباراة – فقط ما شعرت به حيال القيام بذلك في تلك اللحظة بعد خسارة لمدة خمس ساعات و15 شوط في نهاية الموسم. أنا آسف جدًا لأن أي معجبين سمعوا ذلك – أعتذر مرة أخرى.”

تقدم فريق النمور 2-1 في الشوط السادس على هوميروس من كيري كاربنتر، في حين قام الآس طارق سكوبال بتدوير ستة أدوار من الكرة ذات الجري الواحد مع 13 ضربة هائلة – وهو أكبر عدد على الإطلاق من قبل الرامي في مباراة ما بعد الموسم التي يفوز فيها الفائز.

لكن مارينرز عادلوا النتيجة بمجرد خروج سكوبال، وظلت النتيجة في طريق مسدود حتى أعماق الليل.

في 15 جولة، كانت مسابقة يوم الجمعة هي أطول لعبة ما بعد الموسم يحصل فيها الفائز على كل شيء في تاريخ MLB – واحدة مليئة بـ 13 مكالمة إلى ساحة اللعب وحتى امتداد الشوط الرابع عشر.

عندما كسر بولانكو التوتر أخيرًا بضربة واحدة على الأرض في الملعب الأيمن، جعل ذلك النتيجة النهائية أكثر إيلاما بالنسبة للجانب الخاسر.

قال مدرب فريق تايجر إيه جاي هينش: “ليس لدينا ما نعلق عليه رؤوسنا. سيكون هناك متسع من الوقت للحديث عن الموسم، وهذه المباراة، والقمم والوديان. لكنني فخور للغاية بهذه المجموعة هناك لما أنجزناه، وقاتلنا الليلة لمحاولة تمديد موسمنا”.

الموسم الذي كان يحمل في السابق الكثير من الوعود للنمور يقترب من نهاية محبطة، بينما يتقدم مارينرز إلى أول ظهور له في ALCS منذ عام 2001.