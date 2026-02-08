تم القبض على Falcons LB جيمس بيرس جونيور بتهمة العنف المنزلي

تم القبض على لاعب فريق الصقور جيمس بيرس جونيور يوم السبت بعد نزاع منزلي مع نجم سباركس ريكيا جاكسون، وفقًا لـ ESPN.

واتهم بيرس بتهمتين تتعلقان بالضرب المشدد بسلاح مميت، إلى جانب تهمة واحدة تتعلق بالمطاردة المشددة والهروب أو مراوغة الشرطة بالأضواء وصفارات الإنذار، وفقًا لسجلات السجن التي اطلعت عليها صحيفة The Post.

استجاب ضباط الشرطة في البداية لحادث وقع في دورال بولاية فلوريدا بعد الإبلاغ عن نزاع بين رجل وأنثى.

تحطمت بيرس سيارته أثناء مطاردة الشرطة، وفقا لتقارير متعددة.

وفقًا لموقع Local 10، قالت السلطات إن بيرس، 23 عامًا، هرب من مكان الحادث قبل أن يصطدم بسيارته وتعتقله الشرطة في النهاية.

بيرس، الذي تم اختياره من قبل الصقور مع الاختيار رقم 26 في مسودة NFL 2025، تم حجزه بعد ذلك في مركز تورنر جيلفورد نايت الإصلاحي ولم يتم تحديد كفالته بعد.

وقال فريق الصقور في بيان، بحسب شبكة NFL: “نحن على علم بالحادث الذي تورط فيه جيمس بيرس جونيور، في ميامي”. “نحن بصدد جمع المزيد من المعلومات ولن يكون لدينا أي تعليق آخر حول مسألة قانونية مفتوحة في هذا الوقت.”

أثبت بيرس أنه أحد أفضل الناشئين الدفاعيين في موسم اتحاد كرة القدم الأميركي الماضي، حيث حقق 10.5 كيسًا خلال 17 مباراة.

انتهى بيرس بالمركز الثالث في التصويت لصالح أفضل لاعب دفاعي جديد لعام 2025 خلف سلامة سي هوكس نيك إيمانوري وظهير براون كارسون شويسينجر، الذي حصل على الجائزة.

تمت صياغة جاكسون بواسطة سباركس مع الاختيار رقم 4 في مسودة 2024، وبلغ متوسطها 14.7 نقطة خلال 38 مباراة في موسمها الثاني في WNBA هذا العام.

وقد شوهد الاثنان معًا علنًا من قبل، حيث شوهد جاكسون وهو يدعم بيرس أثناء تجنيده من قبل أتلانتا في أبريل 2025.

وفقًا لـ On3، كان جاكسون وبيرس معًا في الصيف الماضي، لكنها أكدت انفصال الزوجين في سبتمبر 2025.