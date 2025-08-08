تم القبض على Jimmie Ward من تكساس بسبب حالة السندات المنتهكة المتعلقة بالاعتقال السابق

كان جيمي وارد سلامة تكساس خلف القضبان مساء الخميس في مقاطعة مونتغمري ، تكساس بعد انتهاكه لشرط رابطته المتعلقة بالاعتقال في يونيو بتهمة الاعتداء.

وقال محامي وارد ، ستيف جاكسون ، لصحيفة بوست أنه لا توجد مزاعم جديدة أو اعتقال جديد لعميله ؛ بدلاً من ذلك ، كان قد أثبت إيجابياً لاستهلاك الكحول ، وهو انتهاك لظروفه في السندات.

وقال جاكسون في رسالة بالبريد الإلكتروني: “لم يدرك جيمي أن هذا كان تسامحًا مطلقًا مع الكحول واختبره إيجابيًا لاستهلاك الكحول”. “نتيجة لذلك ، هناك عقوبة ليلية في السجن لهذا الغد.” سوف يخرج صباح الغد. ”

ظهر وارد على موقع سجن مقاطعة مونتغمري مساء الخميس على أنه تم اعتقاله بناءً على أمر فيما يتعلق بجريمة جناية.

أشار السجل عبر الإنترنت أيضًا إلى أنه لم يتم إدراج أي كفالة وأنه سيتم إطلاق سراحه من قبل أمر المحكمة يوم الجمعة.

تم القبض على السلامة المخضرمة في الأصل في 12 يونيو في منزله في ماجنوليا ، تكساس ، بعد أن زعم خطيب وارد أن لاعب كرة القدم قد اعتدى عليه ، وخنقها وهددها.

تقدم الضحية بطلب للحصول على أمر وقائي للطوارئ.

يواجه وارد تهمة من الدرجة الثالثة من الخنق المزعوم وتم تعيينه في موعد للمحكمة في 13 أغسطس.

في تعليقاته على هذا المنصب ، قال جاكسون إنهم “سيقدمون حزمة من هيئة المحلفين الكبرى على أمل رفض هذه القضية في 31 أغسطس.”

كان وارد مجانيًا على 30،000 دولار بكفالة.

تم وضع وارد على قائمة تكساس غير قادر جسديًا على أداء قائمة في بداية المعسكر التدريبي بسبب جراحة القدم خارج الموسم الذي خضع له.

يحقق اتحاد كرة القدم الأميركي في الحادث ، وأصول المدير العام لـ Texans Nick Caserio للصحفيين في اليوم الأول من المخيم بأنهم سيتعاونون مع التحقيق في الدوري.

وقال “نوعًا ما دع العملية القانونية تعتني بنفسها. لقد كنا على اتصال بالدوري. سنعمل مع الدوري. سنكون متوافقة في نهايتنا ، بذل قصارى جهدنا”.

“لذلك ، أعتقد أنه يوميًا ، لكن نوعًا ما يدع ذلك يعتني بنفسه. مهما كانت النتيجة التي سنتعامل معها وفقًا لذلك.”