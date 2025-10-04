تم القبض على QB Mark Sanchez في المستشفى بعد حادث طعن في حانة إنديانابوليس

ألقي القبض على لاعب الوسط السابق مارك سانشيز يوم السبت بتهمة الاعتداء وتسمم التسمم العام بعد أن طعن في صدره خلال شجار مع سائق توصيل الطعام في إنديانابوليس في وقت مبكر من يوم السبت ، وفقا للتقارير والسلطات.

وقال رجال الشرطة إن سانشيز اتهم بالبطارية بالإصابة ، والدخول غير القانوني لسيارة ، وتسمم عام ، فيما يتعلق بالمشاجرة بالقرب من Loughmiller’s Pub & Eatery في وسط مدينة إنديانابوليس.

ذكرت شركة Sanchez أن سائق التسليم المجهول الذي زُعم أنه طعن سانشيز كان يتصرف دفاعًا عن النفس وأن سانشيز كان المعتدي.

إليك الأحدث على مارك سانشيز طعن واعتقال

أخبر الرجل رجال الشرطة أنه كان يقوم بتسليم الطعام عندما أخبره سانشيز أن يغادر وأنه لم يستطع الوقوف في زقاق.

أصبح سانشيز عدوانيًا ومستخدمًا رذاذ الفلفل ، كما ادعى الشخص.

وقالت الشبكة في بيان إن سانشيز ، 38 عامًا ، وهو محلل في فوكس رياضي كان في المدينة لبث مباراة المهور ضد المغيرين يوم الأحد ، كان في حالة مستقرة بعد أن تم نقله إلى مستشفى محلي.

وقالت مصادر لـ FOX59/CBS4.