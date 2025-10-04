تم القبض على QB Mark Sanchez في المستشفى بعد حادث طعن في حانة إنديانابوليس

رياضة
تم القبض على QB Mark Sanchez في المستشفى بعد حادث طعن في حانة إنديانابوليس

ألقي القبض على لاعب الوسط السابق مارك سانشيز يوم السبت بتهمة الاعتداء وتسمم التسمم العام بعد أن طعن في صدره خلال شجار مع سائق توصيل الطعام في إنديانابوليس في وقت مبكر من يوم السبت ، وفقا للتقارير والسلطات.

وقال رجال الشرطة إن سانشيز اتهم بالبطارية بالإصابة ، والدخول غير القانوني لسيارة ، وتسمم عام ، فيما يتعلق بالمشاجرة بالقرب من Loughmiller’s Pub & Eatery في وسط مدينة إنديانابوليس.

ذكرت شركة Sanchez أن سائق التسليم المجهول الذي زُعم أنه طعن سانشيز كان يتصرف دفاعًا عن النفس وأن سانشيز كان المعتدي.

إليك الأحدث على مارك سانشيز طعن واعتقال

أخبر الرجل رجال الشرطة أنه كان يقوم بتسليم الطعام عندما أخبره سانشيز أن يغادر وأنه لم يستطع الوقوف في زقاق.

أصبح سانشيز عدوانيًا ومستخدمًا رذاذ الفلفل ، كما ادعى الشخص.

وقالت الشبكة في بيان إن سانشيز ، 38 عامًا ، وهو محلل في فوكس رياضي كان في المدينة لبث مباراة المهور ضد المغيرين يوم الأحد ، كان في حالة مستقرة بعد أن تم نقله إلى مستشفى محلي.

وقالت مصادر لـ FOX59/CBS4.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

مرحبًا بكم في آراء الإخبارية، وجهتكم الأولى للأخبار الشاملة والمستجدات من جميع أنحاء العالم. نحن هنا لنقدم لكم تغطية دقيقة وتحليلات متعمقة للأحداث الجارية في مختلف المجالات، سواء كانت سياسية، اقتصادية، رياضية، ثقافية، أو اجتماعية. فريقنا من الصحفيين والمحللين ملتزمون بتزويدكم بأحدث الأخبار والمعلومات الموثوقة التي تهمكم. نشكركم على ثقتكم ونعتز بتقديم خدمة إخبارية رائدة لكم.

[email protected]

© 2025 آراء الإخبارية