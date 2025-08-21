تم الكشف عن إصابة New Caitlin Clark مع بقاء الجدول الزمني للعودة الغامضة

ذهب موسم كيتلين كلارك للتو من سيء إلى أسوأ.

إن حارس نجم حمى إنديانا ، الذي يعمل في طريق عودتها من إصابة في الفخذ ولم يلعب منذ 15 يوليو ، يتعامل الآن مع ما يتم تصنيفه على أنه إصابة في الكاحل معتدلة التي عانت منها أثناء تمرين فردي أثناء إعادة تأهيلها.

مع عدم وجود جدول زمني واضح لعودة كلارك ، فمن غير الواضح ما إذا كانت إصابة الكاحل ستؤثر عندما تتمكن من العودة إلى المحكمة.

تعد قضايا إصابة كلارك جزءًا من مشكلة أكبر في إنديانا ، حيث خسر الفريق مؤخرًا صوفي كننغهام (MCL Tear) وسيدني كولسون (ACL Tear) و Aari McDonald (Foot Foot) لهذا العام.

على الرغم من أن الحمى ليست في خطر فقدان ما بعد الموسم ، حيث كانت جالسة في المركز السادس في الدوري ، إلا أنها لم تعد من بين المرشحين للفوز في نهائيات WNBA حيث كانوا يبدأون الموسم.

أخبرت المدرب ستيفاني وايت المراسلين أن عودة كلارك إلى التدريبات الفردية لا تعني بالضرورة أنها قريبة من العودة.

وقال وايت: “حتى يتمكن (كلارك) من البدء في الممارسة ، وإلى أن تراها يا رفاق في الممارسة العملية ، فإننا في الوضع الراهن حقًا”.

وأضاف وايت ، في إشارة إلى كننغهام: “لا تريد أبدًا أن ترى الإصابات تحدث ، أولاً وقبل كل شيء”. “أنت تكره ذلك عندما يكون أي شخص ، ناهيك عن الإصابة الثالثة في نهاية الموسم التي رأيناها هذا العام. لكن كما أخبرت فريقنا … نعم ، لقد تعاملنا مع يد كربي ، لكن علينا أن نلعبها”.

لم يفوت كلارك لعبة جامعية أو لعبة احترافية قبل هذا الموسم ، لكنه لعب في 13 مباراة فقط من 35 مباراة هذا العام بعد أن تم تهميشه سابقًا بسبب إصابة رباعية وإصابة في الفخذ الأيسر السابقة.

الحمى هي 8-5 مع كلارك ، بينما تمسك بثبات في 11-11 معها خارج الأرض.

يأمل كلارك في العودة بحلول الوقت الذي تتدحرج فيه التصفيات في 14 سبتمبر.