تم الكشف عن إصابة New Caitlin Clark مع بقاء الجدول الزمني للعودة الغامضة

رياضة
تم الكشف عن إصابة New Caitlin Clark مع بقاء الجدول الزمني للعودة الغامضة

ذهب موسم كيتلين كلارك للتو من سيء إلى أسوأ.

إن حارس نجم حمى إنديانا ، الذي يعمل في طريق عودتها من إصابة في الفخذ ولم يلعب منذ 15 يوليو ، يتعامل الآن مع ما يتم تصنيفه على أنه إصابة في الكاحل معتدلة التي عانت منها أثناء تمرين فردي أثناء إعادة تأهيلها.

مع عدم وجود جدول زمني واضح لعودة كلارك ، فمن غير الواضح ما إذا كانت إصابة الكاحل ستؤثر عندما تتمكن من العودة إلى المحكمة.

تعد قضايا إصابة كلارك جزءًا من مشكلة أكبر في إنديانا ، حيث خسر الفريق مؤخرًا صوفي كننغهام (MCL Tear) وسيدني كولسون (ACL Tear) و Aari McDonald (Foot Foot) لهذا العام.

على الرغم من أن الحمى ليست في خطر فقدان ما بعد الموسم ، حيث كانت جالسة في المركز السادس في الدوري ، إلا أنها لم تعد من بين المرشحين للفوز في نهائيات WNBA حيث كانوا يبدأون الموسم.

أخبرت المدرب ستيفاني وايت المراسلين أن عودة كلارك إلى التدريبات الفردية لا تعني بالضرورة أنها قريبة من العودة.

وقال وايت: “حتى يتمكن (كلارك) من البدء في الممارسة ، وإلى أن تراها يا رفاق في الممارسة العملية ، فإننا في الوضع الراهن حقًا”.

وأضاف وايت ، في إشارة إلى كننغهام: “لا تريد أبدًا أن ترى الإصابات تحدث ، أولاً وقبل كل شيء”. “أنت تكره ذلك عندما يكون أي شخص ، ناهيك عن الإصابة الثالثة في نهاية الموسم التي رأيناها هذا العام. لكن كما أخبرت فريقنا … نعم ، لقد تعاملنا مع يد كربي ، لكن علينا أن نلعبها”.

لم يفوت كلارك لعبة جامعية أو لعبة احترافية قبل هذا الموسم ، لكنه لعب في 13 مباراة فقط من 35 مباراة هذا العام بعد أن تم تهميشه سابقًا بسبب إصابة رباعية وإصابة في الفخذ الأيسر السابقة.

الحمى هي 8-5 مع كلارك ، بينما تمسك بثبات في 11-11 معها خارج الأرض.

يأمل كلارك في العودة بحلول الوقت الذي تتدحرج فيه التصفيات في 14 سبتمبر.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

مرحبًا بكم في آراء الإخبارية، وجهتكم الأولى للأخبار الشاملة والمستجدات من جميع أنحاء العالم. نحن هنا لنقدم لكم تغطية دقيقة وتحليلات متعمقة للأحداث الجارية في مختلف المجالات، سواء كانت سياسية، اقتصادية، رياضية، ثقافية، أو اجتماعية. فريقنا من الصحفيين والمحللين ملتزمون بتزويدكم بأحدث الأخبار والمعلومات الموثوقة التي تهمكم. نشكركم على ثقتكم ونعتز بتقديم خدمة إخبارية رائدة لكم.

[email protected]

© 2025 آراء الإخبارية