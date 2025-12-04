تم الكشف عن الجدول الزمني لإصابة جيانيس أنتيتوكونمبو بعد تزايد شائعات تداول باكس

سيكون لدى صانعي القرار في باكس متسع من الوقت لتقييم شكل فريقهم بدون جيانيس أنتيتوكونمبو بينما يفكرون فيما إذا كان ينبغي عليهم بالفعل استبدال أفضل لاعب مرتين.

سيتم تهميش أنتيتوكونمبو لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى أربعة أسابيع تقريبًا بسبب إجهاد في ربلة الساق اليمنى مساء الأربعاء، وفقًا لـ ESPN.

يأتي هذا الغياب بعد فترة وجيزة من إعلان ESPN أن Antetokounmpo ومعسكره قد بدأوا مناقشات مع الامتياز بشأن ما إذا كانت أفضل خطوة لكلا الطرفين هي البقاء معًا أو الذهاب في طريق منفصل.

وعانى أنتيتوكونمبو من الإصابة في الربع الأول من المباراة التي فاز فيها على ضيفه بيستونز 113-109 يوم الاثنين عندما سقط على الملعب دون أي احتكاك ثم تعثر عن الأرض.

وقال مدرب باكس دوك ريفرز إن نجمه خضع للتصوير بالرنين المغناطيسي ليلة الأربعاء.

قال ريفرز: “لم أكن أعرف ما هو”. “أردت فقط أن يعتني به المدربون، وعندما أحضروه نقلوه إلى المستشفى.”

وأضاف: “لا أعتقد أنه كان هناك انقطاع في الاتصال هنا أيضًا… اعتقدت أن الارتطام (قبل سقوطه) هو ما جعله يفقد توازنه”.

قد يعني هذا الجدول الزمني أن Antetokounmpo لن يلعب مرة أخرى حتى عام 2026، ومن العدل أن نتساءل عما إذا كان سيلعب من أجل الامتياز مرة أخرى بعد الكشف عن المحادثات بين معسكره والمديرين التنفيذيين للفريق.

ذكرت شبكة ESPN قبل شهرين أن أنتيتوكونمبو يرى أن نيكس هو الفريق الوحيد الذي سيلعب معه، لكن المحادثات لم تتقدم كثيرًا.

التقى أنتيتوكونمبو ومعسكره مع مسؤولي باكس خلال الصيف بعد أن تنازل الفريق عن داميان ليلارد واستحوذ على رجل بيسرز الكبير مايلز تورنر لمناقشة مستقبله.

بينما يعتقد باكس أنهم بنوا فريقًا يمكنه المنافسة على اللقب، كانت لدى أتيتوكونمبو شكوكه بعد ثلاث مباريات متتالية من الدور الفاصل.

يتقدم باكس 10-13 فقط هذا الموسم حتى بعد فوزه يوم الأربعاء، مما يثير الكثير من الأسئلة حول ما إذا كان هذا الفريق يمكنه تحدي نيكس وبيستونز وكافالييرز في الشرق.

الفريق يتخلف بنتيجة 1-5 فقط بدون أنتيتوكونمبو، وأي غياب طويل قد يضع الفريق في فجوة محتملة مع دخول العام الجديد.

وقالت ESPN إنه من المتوقع التوصل إلى قرار في الأسابيع القليلة المقبلة فيما يتعلق بمستقبل Antetokounmpo، حيث أخبر أحد المصادر المنفذ أن “الكتابة على الحائط” باستثناء حدوث انتعاش غير متوقع.

من المؤكد أن نيكس سيكون في المزيج إذا اختار ميلووكي تداول حجر الزاوية في امتيازه، على الرغم من أن الكثير من الفرق الأخرى ستصطف وبعضها سيكون لديه المزيد من رأس المال ليقدمه.

ورفضت ريفرز فكرة أن أنتيتوكونمبو سعى إلى التجارة.

قال ريفرز يوم الأربعاء: “لم تكن هناك محادثات”. “أريد أن أوضح الأمر، أود أن أقول مرة أخرى، ولكن للمرة الخمسين، من الواضح أن الأمر لا يصل إلى شبكة واحدة، بالتأكيد. لم يطلب جيانيس أبدًا أن يتم تداوله. على الإطلاق. لا يمكنني توضيح ذلك بشكل أكثر وضوحًا.”