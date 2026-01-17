تم الكشف عن السعر الذي طلبه Grizzlies لشراء Ja Morant

إذا تم تداول Ja Morant من قبل فريق Grizzlies، فقد أصبح من الواضح الآن ما قد تحصل عليه ممفيس في المقابل – أو على الأقل تريده.

شهد نجم NBA All-Star المثير للجدل مرتين، انخفاضًا في مستوى لعبته وتوافره وقيمته خلال الموسمين الماضيين. الآن، في ظل الشائعات التجارية، يمكن أن يواجه مورانت – الذي هو في السنة الثالثة من صفقة مدتها خمس سنوات بقيمة 197 مليون دولار – مصيرًا يشبه مصير تراي يونج ويتحرك.

في برنامج “Deals and Dunks” الخاص بـ Sirius XM، قال مارك ستاين، أحد المطلعين على الدوري الاميركي للمحترفين منذ فترة طويلة، إن ممفيس تتطلع إلى الحصول على اختيار من الجولة الأولى ولاعب أصغر سنًا مقابل مورانت.

وقال: “من الصعب تحديد من يتقدمون بطلبات واضحة. نعلم أن ميامي مهتمة”. “كان هناك بعض الحوار بين الفريقين. إلى أي مدى وصل الأمر بالفعل، أتخيل أن فريق هيت سيحاول فقط سرقته لانتهاء صلاحيته.

“لا أعرف إلى أي مدى سيكون فريق هيت على استعداد للذهاب إلى حد سحب رأس المال واللاعبين الشباب لتقديم عرض – نحن نعلم أنه في ميامي، كلما كان هناك لاعب نجم متاح، فسوف يقومون على الأقل بالتحقيق في الأمر.”

يونغ، على الرغم من الأوسمة الفردية التي حصل عليها، تم توزيعه من قبل هوكس إلى ويزاردز الأسبوع الماضي لصالح سي جيه ماكولوم وكوري كيسبرت. على الرغم من أن ترافيس شلينك – المدير العام لهوكس عندما كان يونج هناك – هو نائب رئيس ويزاردز الحالي لأفراد اللاعبين، مما يجعل واشنطن نقطة هبوط واضحة بمجرد أن توترت فترة يونج في أتلانتا.

يونغ، على عكس مورانت، يمكنه الاشتراك في وكالة مجانية هذا الصيف.

يحقق مورانت 39.4 مليون دولار هذا الموسم ومن المقرر أن يحصل على 42.1 مليون دولار و44.9 مليون دولار في كل من الموسمين المقبلين على التوالي.

يمتلك The Heat عقودًا قابلة للتداول في نطاق يتراوح بين 26 إلى 31 مليون دولار، مثل الحارس تايلر هيرو، والرجل المتأرجح أندرو ويجينز، والصفقة المنتهية للحارس تيري روزير، الذي كان في إجازة طوال الموسم بسبب فضيحة مراهنة مستمرة.

ودفع روزير بأنه غير مذنب في أوائل ديسمبر/كانون الأول، وجلسة الاستماع التالية هي scheded ليوم 3 مارس.

يمكن أن تستخدم The Heat Rozier كورقة تداول قبل الموعد النهائي للتداول في 5 فبراير، كما ذكرت ESPN هذا الأسبوع.

الفرق الأخرى التي يشاع أنها مهتمة بمورانت تشمل الآن فريق Pelicans، وفقًا لتقرير من مايكل سكوتو من HoopsHype، وإضافتهم إلى القائمة التي يقال إنها تشمل Kings وRaptors وBucks.

واقتصر مورانت، الذي لم يلعب 70 مباراة في موسم واحد على الإطلاق، على 212 مباراة فقط – الموسم العادي والتصفيات – منذ موسم 2021-22، وغاب عن 178 مباراة وتم احتسابه في هذه العملية بسبب الإصابات والإيقافات.

هذا العام، بلغ متوسطه 19 نقطة و7.6 تمريرات حاسمة، محققًا أسوأ معدل في مسيرته بنسبة 40.1% من الأرض، و20.8% فقط في الرميات الثلاثية، وهو أيضًا أدنى مستوى في مسيرته.