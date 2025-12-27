تم الكشف عن تفاصيل عقد كايل ويتنجهام في ميشيغان

تم الكشف عن شروط عقد كايل ويتنجهام مع ميشيغان.

وقع عقدًا مدته خمس سنوات بقيمة متوسطها 8.2 مليون دولار سنويًا، وفقًا لـ ESPN.

الصفقة مضمونة بنسبة 75 بالمائة، بحسب التقرير.

استأجرت ميشيغان مدرب يوتا السابق يوم الجمعة ليحل محل شيرون مور، الذي تم فصله واعتقلته الشرطة لاحقًا في وقت سابق من هذا الشهر.

وجدت المدرسة “أدلة موثوقة” على أن مور كان على علاقة غير مناسبة مع أحد الموظفين.

وبعد فصله، تم القبض عليه بعد أن اقتحم منزل الموظف وهدد بقتل نفسه.

ووجهت إليه بعد ذلك تهمة اقتحام المنزل والمطاردة والاقتحام والدخول.

وكان ويتينغهام (66 عاما) مسؤولا عن يوتا لمدة 22 عاما، مسجلا الرقم القياسي الإجمالي 177-88 بالإضافة إلى الرقم القياسي 11-6 في ألعاب الكرة.

ستلعب ميشيغان مع تكساس في Cheez-It Citrus Bowl في ليلة رأس السنة الجديدة.

يعمل بيف بوجي كمدرب مؤقت لميتشيغان منذ إقالة مور.

“كرة القدم في ميشيغان في أيدٍ عظيمة تحت قيادة كايل ويتنغهام !!!! فائز مثبت، رجل نبيل حقيقي، مدرب ميشيغان القوي في الأيام الماضية،” نشر بوجي على X يوم الجمعة. “توظيف رائع من قبل (المدير الرياضي) ورد مانويل. سيحبه الأطفال. أمام ميشيغان أيام مثيرة.

“لدينا عمل يتعين علينا القيام به خلال الأيام الخمسة المقبلة. ولاية تكساس ممتازة. GoBlue.”

المكّي ساهل

