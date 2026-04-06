تم الكشف عن حالة Yaxel Lendeborg في لعبة Solo Ball المصابة، في لعبة March Madness

إنديانابوليس – هناك إصابتان كبيرتان يجب مراقبتهما في مباراة البطولة الوطنية يوم الاثنين.

يمكن أن يكون اللاعبان المبتدئان، حارس إطلاق النار من ولاية كونيتيكت سولو بول ومهاجم ميتشيغان ياكسل ليندبورج، محدودين للغاية، على الرغم من عدم وجود أي منهما في تقرير التوافر.

عانت الكرة من التواء في قدمها اليسرى في الفوز يوم السبت على إلينوي وكانت في حذاء المشي يوم الأحد. لم يتدرب. يتعامل Lendeborg مع التواء في الكاحل الأيسر والتواء في رباط MCL وكدمة عظمية في ركبته اليسرى. وواصل كلاهما اللعب بعد تعرضهما للإصابات في الشوط الأول. تلقى Lendeborg، فريق All-America الأول في Associated Press، تصويرًا بالرنين المغناطيسي عاد نظيفًا. لقد كان محدودًا بشكل ملحوظ بعد عودته يوم السبت ضد إلينوي.

وقال داستي ماي مدرب ميشيجان: “أنا متأكد من أنه سيجرب (الاثنين) لكن الأمر سيكون متروكًا له وللطاقم الطبي”. “لقد لعب الشوط الثاني كلاعب يبلغ من العمر 38 عامًا في جمعية الشبان المسيحية – وكلاعب جيد حقًا يبلغ من العمر 38 عامًا في جمعية الشبان المسيحية.

“مهما كانت نسخة Yaxel التي سنحصل عليها، فسيكون شخصًا يساعدنا على لعب كرة السلة بشكل أفضل.”

أما بالنسبة لبول، فقال الشاب: “أشعر أنني بخير الآن. سأترك الأمر للطاقم الطبي”.

وأضاف الجنوب لاحقًا أنه “سيظل يلعب”.

وسجل الكرة 13 نقطة في 28 دقيقة في الفوز على إلينوي.

تم اختيار كاميرون بوزر، مهاجم ديوك النجم الجديد، كأفضل لاعب في رابطة كتاب كرة السلة الأمريكية وأفضل لاعب في نايسميث يوم الأحد. يوم الجمعة، تم الإعلان عنه كأفضل لاعب في وكالة أسوشيتد برس.

إن أفضل ثلاثة لاعبين متوقعين في مسودة الدوري الاميركي للمحترفين هو ثاني طالب جديد على التوالي في جامعة ديوك يفوز بجميع الألقاب الكبرى الممنوحة لأفضل لاعب في البلاد. حصل كوبر فلاج على تلك الجوائز الموسم الماضي. بلغ متوسط ​​​​Boozer 22.5 نقطة و 10.2 متابعات و 4.1 تمريرات حاسمة في قيادة الشياطين الأزرق إلى النخبة الثمانية.

لقد عانى من كسور متعددة حول إحدى عينيه أثناء خسارة ديوك أمام كونيتيكت. يختار Boozer عدم الجراحة حتى الآن.

وقال: “أنا فقط أخوض عملية الشفاء”. “كان الأمر مؤلمًا في المباراة، لكني كنت أتمنى أن تكون النتيجة أفضل، لكن هذا ليس ما أنا هنا للتركيز عليه حقًا. لقد أمضينا عامًا رائعًا.”

حصل مركز فلوريدا، روبين تشينيلو، على جائزة أفضل لاعب دفاعي في نايسميث يوم الأحد. كان سانت جون زوبي إيجيوفور هو المتأهل للتصفيات النهائية. ذهبت جائزة نايسميث لأفضل مدرب لهذا العام إلى تومي لويد من أريزونا.