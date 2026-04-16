تم الكشف عن سبب الوفاة لنجم كرة القدم في كلية أورانج كاونتي

تم الكشف عن سبب مأساوي لوفاة نجم كرة القدم SoCal، الذي تم العثور على جثته في وقت سابق من هذا الشهر.

توفي لاعب كرة القدم المتميز رايدر بارنز منتحرًا، حسبما ذكرت إدارة شرطة مقاطعة أورانج، وفقًا لما ذكرته مجلة Sports Illustrated.

كان من المقرر أن ينضم بارنز إلى البرنامج في جامعة ولاية كاليفورنيا بوليتكنيك عندما تم العثور عليه ميتًا بشكل مأساوي بالقرب من حديقة في ميشن فيجو في 6 أبريل.

ونعى المجتمع المحلي وفاة الشاب البالغ من العمر 18 عامًا. لقد كان نهاية دفاعية متميزة في مدرسة كرين اللوثرية الثانوية في إيرفين.

“لقد شاركنا بحزن عميق يوم الثلاثاء الماضي، 7 أبريل، الأخبار المفجعة عن الوفاة المفاجئة والمأساوية لأحد طلابنا، رايدر بارنز. قالت رسالة من قس الحرم الجامعي تيموثي أونكي ومدير المدرسة الدكتور دانييل موير: “لحظات مثل هذه تهزنا”.

وتابعت الرسالة: “إنهم يتركوننا مع أسئلة لا يمكننا الإجابة عليها بشكل كامل وحزن يبدو ثقيلًا جدًا بحيث لا يمكننا تحمله بمفردنا”.

أقامت مدرسته حفل تأبين في الحرم الجامعي يوم الثلاثاء على شرف بارنز.

تم تعيين النهاية الدفاعية للانتقال إلى كال بولي – قوة معروفة بإنتاج أفضل المجندين في كرة القدم الجامعية – بعد أن خاضت 59 تدخلات وثمانية تدخلات للخسارة في الموسم الماضي. كما حزن كال بولي على وفاته.

وقال تيم سكيبر، مدرب كال بولي: “نيابة عن عائلة كال بولي لكرة القدم بأكملها، نشعر بحزن عميق لوفاة رايدر بارنز”.

“كان رايدر شابًا استثنائيًا يتمتع بمستقبل مشرق، وهذه الخسارة نشعر بها جميعًا. أفكارنا وصلواتنا وتعازينا القلبية مع عائلته وأصدقائه وكل من أحبه خلال هذا الوقت العصيب للغاية.”

