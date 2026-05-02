تم الكشف عن قميص أوليفيا رودريجو × نادي برشلونة لمباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد في 10 مايو

استعد للتصادم بين نجومية البوب ​​وملوك كرة القدم الذي كنا ننتظره جميعًا.

أوليفيا رودريغو، إحدى أيقونات الجيل Z، هي أحدث اسم يصل إلى الصندوق الأيقوني لطقم نادي برشلونة. أعلن النادي يوم الجمعة، أنه كجزء من الشراكة المستمرة مع منصة بث الموسيقى Spotify، سيرتدي نادي الدوري الأسباني قميصًا خاصًا يحمل شعار رودريجو الذي لا لبس فيه، في مباراة الكلاسيكو يوم 10 مايو ضد ريال مدريد.

بعد إصدار أغنيتها المنفردة الجديدة “Drop Dead”، وألبومها الثالث في وقت لاحق من هذا العام، لم تستطع رودريجو إخفاء حماستها بشأن التعاون الجديد مع نادي برشلونة.

وقال نجم البوب ​​البالغ من العمر 23 عامًا في بيان: “رؤية غرفة العمليات (أوليفيا رودريجو) على قميص نادي برشلونة في الكلاسيكو، لا أعرف حتى كيفية التعامل مع ذلك”.

وهذا ليس بالأمر الجديد بالنسبة لبرشلونة. منذ أن أصبحت Spotify الراعي الرئيسي لها في يوليو 2022، تعاونت مع The Rolling Stones وDrake وColdplay وTravis Scott على قمصان ذات إصدار محدود. لكن رودريجو هو بالتأكيد الأصغر بين المجموعة.

بالإضافة إلى القمصان الرجالية والنسائية. سيكون هناك أيضًا مجموعات ذات إصدار محدود موقعة، نسخ للرجال والسيدات، موقعة من رودريجو نفسها، وأخرى موقعة من التشكيلة الأساسية لفريقي الرجال والسيدات في مباريات الكلاسيكو يوم 10 مايو.

هناك أيضًا خط بضائع كامل. حمل الحقائب والأوشحة وأكواب السفر والقمصان والمزيد.

تم طرح البضائع للبيع يوم الجمعة وهي متاحة في متاجر فريق نادي برشلونة، والموقع الإلكتروني للفريق، والموقع الإلكتروني لأوليفيا رودريجو، والموقع الإلكتروني لشركة Nike، وفي Passeig de Gràcia في برشلونة وSNKRS.

ستكون النسخة المحدودة من القمصان الموقعة من قبل رودريجو واللاعبين متاحة بعد المباراة، وهي معروضة للبيع حاليًا مقابل 4700 دولار.

وسيؤدي رودريغو أيضًا حفلًا في 8 مايو في حفل موسيقي خاص بدعوة فقط.

وقال رودريجو في البيان: “علاوة على ذلك، فإن تقديم أداء للجماهير التي كانت تستمع منذ اليوم الأول، في مدينة مثل برشلونة، سيكون أمرًا مميزًا للغاية”. “هذا كل شيء بالنسبة لي. لا أستطيع الانتظار لرؤيتهم “.

ستصدر Spotify أيضًا قائمة تشغيل خاصة بموضوع أوليفيا رودريجو للمباراة في 10 مايو.

المباراة ذات أهمية قصوى للحصول على لقب الدوري الإسباني أيضًا. ويحتل برشلونة حاليا المركز الثاني بفارق تسع نقاط في صدارة الدوري قبل خمس مباريات متبقية. الخسارة وستسخن الأمور على امتداد المنزل.

ولكن الآن بعد أن دخل رمز البوب ​​في السباق على اللقب، نأمل أن يجلب الحظ الجيد لبرشلونة.

تنطلق مباراة الكلاسيكو يوم 10 مايو في تمام الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت المحيط الهادئ من ملعب كامب نو في برشلونة بإسبانيا، وسيتم بثها على قناة ESPN.

