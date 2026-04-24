تم الكشف عن لحظة مسودة NFL المهينة لـ Steelers في فيديو Makai Lemon الجديد

سمع عمر خان الكلمات التي لا يريد أي مدير عام أن يقال لها خلال مسودة NFL 2026 بينما كان يعتقد أن لديهم الاختيار التالي في الجولة الأولى.

“مهلا، لماذا يتصل بي فيلي؟” سأل ماكاي ليمون، المتلقي من جامعة جنوب كاليفورنيا، المدير التنفيذي لكرة القدم في ستيلرز ليلة الخميس أثناء المكالمة في مقطع فيديو جديد صادم أصدرته شبكة NFL.

كشف هذا المقطع الجديد كيف اتخذت حظوظ ستيلرز – في الوقت الحالي – منعطفًا هائلاً لأسوأ ليلة خميس مع تداول النسور للاختيار أمامهم وإجبارهم على التحول السريع.

يعرف عالم اتحاد كرة القدم الأميركي الآن أن ستيلرز، الذي كان يستضيف المسودة في بيتسبرغ، استقر في النهاية على التدخل الهجومي ماكس إيهيناشور بالاختيار رقم 22، وهو اختيار وصفه أحد المطلعين على ستيلرز بأنه اختيار تلقائي لكرة القدم الخيالية.

قال ذلك الشخص لـ 93.7 أندرو فيليبوني: “أنت تعرف متى ينفد الوقت عليك في مسودة كرة قدم خيالية”. “ويختار تلقائيًا الرجل الذي لا تريده. هذا ما حدث لفريق ستيلرز الليلة. “

سيحدد الوقت ما إذا كانت خطوة النسور المخادعة محكوم عليها بالفشل أو أفادت في النهاية فريق ستيلرز، ولكن في الوقت الحالي، إنها نظرة وحشية لواحد من أكثر امتيازات اتحاد كرة القدم الأميركي فخرًا.

يبدو أن خان اتصل بليمون قبل أن يصبح الاختيار رقم 21 رسميًا، حيث كان رعاة البقر في الأصل على مدار الساعة قبل إرسال الاختيار إلى النسور المنافسة.

“ماكاي، أنا عمر من عائلة ستيلرز. كيف حالك؟” سأل خان، مما أثار ردود فعل متحمسة من مجموعة ليمون، بما في ذلك صراخ أحد الأشخاص: “دعونا نذهب”.

بعد فترة وجيزة، أعطاه وكيله، وفقًا لشبكة NFL، السبق الصحفي.

“لقد تم تداول فيلي من أجلك للتو،” قال ذلك الشخص أثناء إحضار الهاتف لعرضه على ليمون. “هذه فيلي. لقد قاموا بالمقايضة من أجلك للتو. ستأخذك فيلي الآن.”

لقد حصل النسور بالفعل على بديلهم التجاري المحتمل لـ AJ Brown، في حين عزز ستيلرز خطهم لأي شخص – ربما آرون رودجرز – هو لاعب الوسط في عام 2026.

قال مدير عام إيجلز هوي روزمان إن الأمر استغرق بضع دقائق للتواصل مع ليمون، الذي بلغ 1156 ياردة في العام الماضي، وهو ليس هو القاعدة.

وقال: “لقد انخفضت الساعة قليلاً عما كنا نرغب فيه، لكننا تمكنا من الاتصال به واختياره بوضوح”.

ولم يذكر خان ما إذا كانت تجارة النسور أثرت على خططهم، على الرغم من أن الفيديو يقدم دليلاً على عكس ذلك.

وقال خان وهو يرفع يديه: “كل تلك الأشياء التي حدثت من حولنا تؤثر على المحادثات، ولكن المسودة فقط”.

وأضاف: “أنت تثق في مجلس الإدارة الخاص بك. ولكن الطريقة التي اهتزت بها، نعم، أوصلتنا إلى هذا المنصب. لقد كان الاختيار الصحيح بالنسبة لنا”.