تم الكشف عن لقطة جوش جاكوبس بعد الاعتقال الصادم للعنف المنزلي

بدا الحزمون الذين يركضون إلى جوش جاكوبس جادين بينما كانوا يرتدون قميصًا من النوع الثقيل بغطاء رأس داكن في mugshot وحجز الصور بعد اعتقاله في ولاية ويسكونسن بعدد كبير من التهم ، بما في ذلك العنف المنزلي ، يوم الثلاثاء.

تم حجز جاكوبس البالغ من العمر 28 عامًا في سجن مقاطعة براون بتهمة الضرب، والإضرار الإجرامي بالممتلكات، والسلوك غير المنضبط، والخنق والخنق، وترهيب الضحية، وفقًا لبيان صحفي صادر عن قسم شرطة هوبارت لورانس.

جاكوبس، لاعب Pro Bowler ثلاث مرات ويدخل موسمه الثامن في دوري كرة القدم الأمريكية، ظهر مع كشف ذراعيه في صور حجز أخرى تظهر وشمه.

استجابت الشرطة لاضطرابات صباح يوم السبت تتعلق بجاكوبس، وتم احتجازه يوم الثلاثاء، وفقًا للبيان.

ولم تتم مشاركة مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع.

وقالت الشرطة إن التحقيق لا يزال نشطا ومستمرا.

وقال محاميا جاكوبس، ديفيد تشيسنوف وريتشارد شونفيلد، في بيان نيابة عنه: “ينفي جوش بشدة هذه الاتهامات، وهذا الأمر في المراحل الأولى من التحقيق مع وجود أدلة مهمة لم يتم الإعلان عنها بعد”.

“نطالب بالعدالة وضبط النفس بينما تأخذ العملية القضائية مجراها.”

وقال اتحاد كرة القدم الأميركي إنه “على علم بالتقرير وكان على اتصال بالنادي”.

وقال باكرز في بيانهم الخاص إن النادي “على علم بالمسألة المتعلقة بجوش جاكوبس. وبما أنه وضع قانوني مستمر، فسوف نحجب المزيد من التعليقات”.

لدى جاكوبس عامين و 25 مليون دولار – لا شيء مضمون – في العقد الذي مدته أربع سنوات بقيمة 48 مليون دولار والذي وقعه مع جرين باي قبل موسم 2024.

ركض لمسافة 929 ياردة وسجل 14 هبوطًا إجماليًا في 15 مباراة الموسم الماضي.

الاختيار العام الرابع والعشرون من قبل Raiders في مسودة NFL 2019، قضى جاكوبس المواسم الخمسة الأولى من حياته المهنية مع Green Bay.