تم انتقاد العمالقة بسبب قرارات الشوط التاسع ضد المواطنين

كان العمالقة على بعد مسافة واحدة من الفوز الذي كانوا في أمس الحاجة إليه ليلة الاثنين. وبدلاً من ذلك، تُركوا يبحثون عن إجابات بعد انهيار متأخر آخر.

تقدم سان فرانسيسكو بنتيجة 3-1 في الشوط التاسع ضد واشنطن قبل أن يشاهده يختفي في غضون دقائق.

بحلول الوقت الذي استقر فيه الغبار، كان الفريق الوطني قد سجل ثلاث أشواط، وخسر العمالقة 4-3، وأعاد إشعال الإحباطات المحيطة باللعبة التي تركت المباريات تفلت من أيدينا هذا الموسم بشكل متكرر.

رفض لاعب فريق Giants All-Star السابق Shawn Estes بتحد إلقاء اللوم على المخلص كيتون وين.

وبدلا من ذلك، أشار مباشرة إلى صناع القرار.

في حديثه في برنامج ما بعد اللعبة في NBC Sports Bay Area، جادل إستس بأن وين لم يكن يجب أن يكون على التل أبدًا بعد عطلة نهاية أسبوع مرهقة في شيكاغو والتي تضمنت ظهورات متعددة وعملًا مكثفًا.

دخل وين يوم الاثنين بعد أن شارك في ثلاث مباريات متتالية وألقى 41 رمية خلال اليومين الماضيين.

قال إستس: “ذراع الرجل متعبة”. “يمكنك معرفة ذلك في الشوط التاسع بناءً على الأخطاء التي كان يرتكبها. أشعر بالطفل وأشعر به. لقد تم وضعه في موقف صعب والآن سيتحمل اللوم في مباراة الليلة.”

يعتقد إستس أن الإجابة كانت واضحة: دع الآس لوجان ويب ينهي ما بدأه.

سيطر ويب على واشنطن لمدة ثماني جولات، مما سمح له بالركض بخمس ضربات بينما سجل تسعة. لقد خرج بعد 99 رمية على الرغم من أنه واجه مقاومة قليلة طوال الليل.

قال إستس: “إنه بطلك”. “إنه الرجل الذي يمكنه التعامل مع ذلك.”

دافع المدير توني فيتيلو عن هذه الخطوة بعد ذلك، مستشهداً بخبرة وين في مواقف أواخر المباراة.

إستيس لم يكن يشتريه.

قال إستس: “لا أريد أن أكون الرجل الذي يقول “بعد فوات الأوان هو 20-20″، ولكن يبدو أن هذا هو ما حدث في الشوط الأخير، لقد ضاع عندما بدأ الشوط، فقط بناءً على كيفية إدارته”. “وأنا أكره أن أقول ذلك، ولكن هذا هو الفوز الذي يجب أن تحصل عليه هناك.”

ولم تتوقف الانتقادات عند هذا الحد. شكك Estes أيضًا في قرار العمالقة بالتقدم إلى نجم Nationals CJ Abrams بعد أن خلقت الكرة المارة حالة قاعدة مفتوحة مع العدائين في مركز التهديف. قام أبرامز على الفور بتسليم أغنية فردية مرتبطة باللعبة.

أدت الخسارة إلى انخفاض سان فرانسيسكو إلى 27-40 وطغت على نزهة رائعة أخرى من ويب.

بالنسبة لفريق يجلس في أسفل ترتيب الدوري الوطني، فإن مشاهدة مباراة يمكن الفوز بها وهي تتفكك بطريقة مألوفة تثير إحباطًا شديدًا.

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