تم بيع Blazers Trail’s Trail في صفقة 4 مليارات دولار لمالك أعاصير NHL’s

يمكن لمالك Carolina Hurricanes في NHL إضافة Blazers Portland Trail في الدوري الاميركي للمحترفين إلى محفظته.

وافق توم دوندون على شراء Blazers من ملكية Paul G. Allen يوم الأربعاء ، وفقًا لتقارير متعددة.

يبلغ تقييم الصفقة أكثر من 4 مليارات دولار بقليل ، ويقود Dundon مجموعة تشمل رئيسًا مشاركًا لرأس العاصمة Blue Owl Marc Zahr و Co-Ceo of Collective Global Sheel Tyle ، الذي يقع مقره أيضًا في بورتلاند.

تم الإعلان عن Trail Blazers في مايو أن الفريق كان معروضًا للبيع ، وقد تم استدعاؤه دائمًا في إرادة ألين أن يتم بيع امتياز الدوري الاميركي للمحترفين “في مرحلة ما”.

كانت أخته ، جودي ألين ، تتصرف كحاكم للفريق منذ وفاة ألين في عام 2018 من السرطان.

أكد Dundon المبدئي لشراء امتياز الدوري الاميركي للمحترفين مع أسوشيتد برس ، لكنه لم يكشف عن شروط البيع.

أخبر متحدث باسم الأعاصير The Athletic أن Dundon “بصدد شراء Portland Trailblazers وهو متحمس للفرصة”.

أخبر مصدر أوريغون أن المجموعة “شغوفة بكرة السلة وتعتزم إبقاء الفريق في بورتلاند ، حيث تنتمي”.

تخطط مجموعة Dundon التي يقودها أيضًا للتحدث مع المدينة والدولة حول شراكة بين القطاعين العام والخاص لساحة جديدة ، وفقًا لـ ESPN.

بمجرد الانتهاء من الصفقة ، يجب الموافقة على البيع من قبل مجلس المحافظين في الدوري الاميركي للمحترفين.

في إعلان مايو حول بيع الفريق ، قالت الحوزة إن عائدات بيع Blazers ستذهب إلى المساعي الخيرية.

قال ألين ترست إن سياتل سي هوكس ، التي تمتلكها أيضًا ، ولن يتم تضمين حصة 25 في المائة في MLS Seattle Sounders في البيع.

اشترى المؤسس المشارك للملياردير لشركة Microsoft الامتياز مقابل 70 مليون دولار في عام 1988 وتوفي في عام 2018.

إنه يمثل أحدث بيع بمليارات الدولارات من امتياز الدوري الاميركي للمحترفين هذا العام ، حيث يتم بيع سلتكس مقابل 6.1 مليار دولار في مارس وصفقة لأغلبية ليكرز التي تعلق الفريق بتقييم بقيمة 10 مليارات دولار.