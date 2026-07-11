تم بيع Seahawks مقابل رقم قياسي في الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية بقيمة 9.6 مليار دولار

سيحصل أبطال Super Bowl على مالك جديد – مع تطور منافس في الدرجة.

أكد الفريق يوم السبت أن مجموعة بقيادة فينود خوسلا وافقت على شراء Seahawks.

ذكرت ESPN أن البيع هو رقم قياسي في اتحاد كرة القدم الأميركي يبلغ 9.6 مليار دولار.

أصبح خوسلا، وهو صاحب رأس مال مغامر ورجل أعمال في وادي السيليكون، شريكًا محدودًا غير مسيطر في شركة 49ers في مايو 2025.

وقال خوسلا في بيان: “يشرفنا أن يتم تكليفنا بمهمة المشرفين التاليين على سياتل سي هوكس”. “نحن نتطلع إلى البناء على الإرث الفائز الذي أنشأه بول ألين وكسب ثقة منظمة Seahawks والمشجعين في كل مكان.”

في أعقاب بطولة Super Bowl 2026، أعلنت ملكية Paul G. Allen أنها “بدأت عملية بيع رسمية”.

لا يزال البيع خاضعًا لموافقة اتحاد كرة القدم الأميركي.