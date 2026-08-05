تم تأجيل مباراة Phillies-Nationals بشكل غريب حيث أضاء وجه Trea Turner باللون الأخضر

حدث تأخير غير عادي ليلة الثلاثاء.

أثناء فوز فريق فيليز 5-0 على أرضه على فريق ناشونالز، كان لا بد من إيقاف المباراة خلال الشوط السابع عندما واجه تريا تورنر زاك ليتيل عندما لاحظ الحكم صبغة خضراء تضرب النصف العلوي من تورنر – بما في ذلك وجهه – قبل الملعب 0-2.

“أرى ذلك، أرى ذلك،” قال حكم لوحة المنزل توم هاناهان بينما أشار أولئك الموجودون في مخبأ فيلادلفيا إلى الليزر غير المرغوب فيه الذي يبدو أنه قادم من الملعب وطلبوا من تورنر أن يتوقف لحظة.

“هل أنت بخير؟” سأل هاناهان تورنر، الذي بدا مرتبكًا عندما توقف اللعب. “كان الليزر يسطع على صدرك.”

استمر التأخير أقل من دقيقة، ولم يتم التعرف على أي مشجع أو طرده من المباراة، على الرغم من أن معظم المتفرجين كانوا يشيرون نحو خط القاعدة الأول ومنطقة الحقل الأيمن بحثًا عن الجاني المحتمل.

“أي نوع من الأشخاص يجلب الليزر إلى اللعبة؟” قال جون كروك من NBC Sports فيلادلفيا في البث التلفزيوني.

علاوة على كونه خطيرًا وربما ضارًا لعين الشخص الذي يتعرض لأشعة الليزر في عينيه دون علمه، فإن مثل هذا الفعل يمكن أن يكون أيضًا مشتتًا للانتباه.

على الرغم من ذلك، لم يُظهر تيرنر أي آثار سيئة أثناء ضربه للمضرب، وفي النهاية قام بربط أغنية RBI المنفردة لتطبق الجولة النهائية للعبة.

كان جيسوس لوزاردو نجم لعبة فيليز، حيث قام بتدوير الكرة بثمانية أشواط قبل أن يغلق كاليب كيليان الموعد النهائي للتجارة الباب في الشوط التاسع.

يقف فريق فيليز عند 61-53 وأربع مباريات خلف الأشبال ليحتل المركز الأول في Wild Card.

دخلت مجموعة المدير المؤقت دون ماتينجلي في الموعد النهائي للتجارة من خلال شجارهم الهجومي وضغط النجم برايس هاربر علنًا من أجل التجارة.

لقد استحوذوا على Met Brooks Raley السابق وكذلك Luis Arraez في الموعد النهائي في محاولة لوقف النزيف.