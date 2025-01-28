تم تجهيز بيلي كورغان وبيل بور شائعات أخبار الشقيق بعد مقابلة هوي ماندل المحرجة

ليس من غير المعتاد أن يبدو المشاهير على حد سواء على حد سواء. الكوميدي Will Ferrell و Red Hot Chili Peppers Chad Smith من شأن Doppelgangers البارزين ، في حين لاحظ العديد من المعجبين أن Isla Fisher و Amy Adams هما أيضًا من رينغز لبعضهما البعض. وأحيانًا في ثقافة المشاهير ، تسير الأمور إلى أبعد من ذلك ، مع الوحي بأن نجمتين قد يكونان في الواقع مرتبطين سراً. حدث هذا في قضية ماثيو ماكونهي ووددي هارلسون ، وهما صديقان حقيقيان تكهنا في عام 2023 بأنهما قد يكونان في الواقع شقيقين. على الرغم من أنهما لا يبدوان تمامًا مثل التوائم ، إلا أن هناك تشابهًا دقيقًا ومذهلًا بينهما.

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وفي عام 2025 ، بدا أننا كنا في حالة حساب على طراز الدكتور فيل الذي يشمل مشاهير عندما ناقش بيلي كورغان ، رجل فرقة روك بديلة ، The Smashing Pumpkins ، و Bill Burr ، الممثل الكوميدي والممثل ، الشائعات التي قد يكونون في الواقع أشقاء نصف. الزوجان في الخمسينيات من القرن الماضي ، والصلعان ، والرياضة ، والصور الحديثة تكشف عن تشابه غريب. أثار كورغان في البداية شكوكه بأنه كان مرتبطًا بور في نوفمبر 2024 ، عندما كشف عن بودكاست “Howie Mandel Do Stuff” قبل 10 سنوات ، كانت زوجة أبيه قد أخذته جانباً في تجمع عائلي وسألته عن Burr. وقال كورغان (لكل المستقلة).

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عثرت زوجة زوجة كورغان على صورة لور وأشارت إلى التشابه بين الكوميدي وأب كورغان المتوفى ، الذي كان موسيقيًا. وبحسب ما ورد أخبرت زوجة الأب كورغان أنها تعتقد أن بور كان والد كورغان من أيام جولته.