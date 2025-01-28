تم تجهيز بيلي كورغان وبيل بور شائعات أخبار الشقيق بعد مقابلة هوي ماندل المحرجة

ليس من غير المعتاد أن يبدو المشاهير على حد سواء على حد سواء. الكوميدي Will Ferrell و Red Hot Chili Peppers Chad Smith من شأن Doppelgangers البارزين ، في حين لاحظ العديد من المعجبين أن Isla Fisher و Amy Adams هما أيضًا من رينغز لبعضهما البعض. وأحيانًا في ثقافة المشاهير ، تسير الأمور إلى أبعد من ذلك ، مع الوحي بأن نجمتين قد يكونان في الواقع مرتبطين سراً. حدث هذا في قضية ماثيو ماكونهي ووددي هارلسون ، وهما صديقان حقيقيان تكهنا في عام 2023 بأنهما قد يكونان في الواقع شقيقين. على الرغم من أنهما لا يبدوان تمامًا مثل التوائم ، إلا أن هناك تشابهًا دقيقًا ومذهلًا بينهما.
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وفي عام 2025 ، بدا أننا كنا في حالة حساب على طراز الدكتور فيل الذي يشمل مشاهير عندما ناقش بيلي كورغان ، رجل فرقة روك بديلة ، The Smashing Pumpkins ، و Bill Burr ، الممثل الكوميدي والممثل ، الشائعات التي قد يكونون في الواقع أشقاء نصف. الزوجان في الخمسينيات من القرن الماضي ، والصلعان ، والرياضة ، والصور الحديثة تكشف عن تشابه غريب. أثار كورغان في البداية شكوكه بأنه كان مرتبطًا بور في نوفمبر 2024 ، عندما كشف عن بودكاست “Howie Mandel Do Stuff” قبل 10 سنوات ، كانت زوجة أبيه قد أخذته جانباً في تجمع عائلي وسألته عن Burr. وقال كورغان (لكل المستقلة).
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عثرت زوجة زوجة كورغان على صورة لور وأشارت إلى التشابه بين الكوميدي وأب كورغان المتوفى ، الذي كان موسيقيًا. وبحسب ما ورد أخبرت زوجة الأب كورغان أنها تعتقد أن بور كان والد كورغان من أيام جولته.
بيلي كورغان وبيل بور مازحا حول الارتباط
إن ادعاء بيلي كورغان بأنه والكوميدي بيل بور قد حصلوا على صلة ببعض العناوين ، ولكن كما ذكرت معظم المنافذ في ذلك الوقت ، لم يكن كورغان نفسه مقتنعا بما أخبرته أبيه. “إنه إيماني في هذه المرحلة ، لأنني جلست على القصة لمدة 10 سنوات ، لا أعتقد أن بيل بور مرتبطون … أعتقد أنه مجرد واحد من هذه الأشياء. هناك فقط أشخاص في العالم الذي يبدو متشابهًا “، قال (لكل المستقلة).
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في يناير 2025 ، كان بور يظهر على بودكاست “Howie Mandel Do Stuff” عندما انضم إليه ضيف غير متوقع: Billy Corgan. بالنسبة لأولئك الذين يشاهدون في المنزل ، كانت الحيلة مسلية ببساطة لحقيقة أنه مع وجود اثنين من الفنانين جنبًا إلى جنب ، كان من غير المقلق أنهما يبدوان على حد سواء. ومع ذلك ، فإن بور ، الذي لم يكن لديه أي فكرة عن أن الاجتماع سيعقد ، انقلب بشكل هزلي ماندل ، واصفا به بأنه “A ******” قبل تشغيل كورغان ، يسأل: “هل فكرت يومًا في حقيقة أنني لم تخبر هذه القصة مطلقًا ، ربما لا ينبغي عليك ذلك؟ ” (لكل المستقلة). وقال مازحا أيضًا أن والدهم المشترك المفترض قد أعطى ولدين من مواليد شهرين على نفس الاسم.
كرر كورغان اعتقاده بأن الاثنين لا يرتبطون فعليًا ، مشيرًا إلى حقيقة أن بور لا يستطيع الغناء وأن كورغان نفسه غير مألوف ، قبل أن يأخذ بور مرة أخرى ماندل إلى مهمة الحيلة ، “ما كان من المفترض أن يحدث؟ هل سنذهب للتشغيل؟ ولكن على الرغم من النكات ، لا يوجد دليل قوي على أن كورغان وبور مرتبطان بالفعل. على الأرجح ، هم مجرد doppelgangers الذين صادفوا بعضهم البعض.
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